Новини Одеси та Одеської області

Організації, які допоможуть українцям за кордоном

Організації, які допоможуть українцям за кордоном

Добірка організацій, які сприяють українцям за кордоном у пошуку житла та роботи, отриманні гуманітарної допомоги, юридичних та медичних послуг.

«Разом для України»

Організація надає безкоштовну психологічну та юридичну підтримку, допомагає у працевлаштуванні, пошуку житла (центрів підтримки) та навчанні.

Сайт: ufuplatform.com

«Об’єднані за Україну»

Спільнота українців за кордоном допомагає знайти тимчасове житло або роботу за кордоном, консультує біженців з питань фінансової підтримки.

Сайт: uahelpinfo.notion.site

Міграційний інформаційний центр Словаччини

Безкоштовні консультації та допомога з транспортом, житлом, юридичні консультації.

Сайт: mic.iom.sk

«Допомога RO»

Допомагають в Румунії з в’їздом до країни, юридичною консультацією, пошуком житла та роботи, медичними послугами та влаштуванням дітей у заклади освіти.

Сайт: dopomoha.ro

Допомога у Молдові

Офіційний портал надає інформацію українцям у Молдові стосовно проживання, перевезення, гуманітарної допомоги та місцевих законів.

Сайт: dopomoga.gov.md

«Pomoc dla Ukrainy. Допомога Україні»

Група у Фейсбуці, де розміщують оголошення про надання (оренду) квартир, кімнат, будинків у Польщі та інші форми допомоги.

Посилання: facebook.com/groups/683793819641997

Wunderflats та Tafel

Тут можна знайти інформацію про безкоштовне, тимчасове житло або його оренду в Німеччині. Також на території країни діє благодійна мережа магазинів Tafel — для людей, які мають потребу в найнеобхідніших речах: продуктах, одязі, книгах тощо.

Сайт: wunderflats.com, tafel.de

Soliguide

Французька волонтерська платформа, на якій небайдужі люди та волонтери допомагають продуктами, одягом, юридичною консультацією та з лікуванням, надають притулок та корисні контакти всім, хто потрапив в тяжку життєву ситуацію.

Сайт: soliguide.fr

«Угорський Гельсінський Комітет»

Неурядова організація в Угорщині надає корисну інформацію та допомагає тим, хто тільки опинився в країні.

Сайт: helsinki.hu

Європейська комісія

Портал, на якому можна знайти корисну інформацію про державні органи ЄС, де українці можуть отримати допомогу.

Сайт: eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu

Гаряча лінія для біженців  від Представництва ЄС в Україні

Українські біженці можуть зателефонувати на гарячу лінію Представництва ЄС та отримати відповіді на питання щодо умов в’їзду та подорожі до ЄС, доступу до прав та можливостей (освіта, робота, медицина):

  • у межах ЄС: (00800) 678-910-11;
  • поза межами ЄС: (3222) 99-96-96.
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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ
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