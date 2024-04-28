Організації, які допоможуть українцям за кордоном

Добірка організацій, які сприяють українцям за кордоном у пошуку житла та роботи, отриманні гуманітарної допомоги, юридичних та медичних послуг.
«Разом для України»
Організація надає безкоштовну психологічну та юридичну підтримку, допомагає у працевлаштуванні, пошуку житла (центрів підтримки) та навчанні.
Сайт: ufuplatform.com
«Об’єднані за Україну»
Спільнота українців за кордоном допомагає знайти тимчасове житло або роботу за кордоном, консультує біженців з питань фінансової підтримки.
Сайт: uahelpinfo.notion.site
Міграційний інформаційний центр Словаччини
Безкоштовні консультації та допомога з транспортом, житлом, юридичні консультації.
Сайт: mic.iom.sk
«Допомога RO»
Допомагають в Румунії з в’їздом до країни, юридичною консультацією, пошуком житла та роботи, медичними послугами та влаштуванням дітей у заклади освіти.
Сайт: dopomoha.ro
Допомога у Молдові
Офіційний портал надає інформацію українцям у Молдові стосовно проживання, перевезення, гуманітарної допомоги та місцевих законів.
Сайт: dopomoga.gov.md
«Pomoc dla Ukrainy. Допомога Україні»
Група у Фейсбуці, де розміщують оголошення про надання (оренду) квартир, кімнат, будинків у Польщі та інші форми допомоги.
Посилання: facebook.com/groups/683793819641997
Wunderflats та Tafel
Тут можна знайти інформацію про безкоштовне, тимчасове житло або його оренду в Німеччині. Також на території країни діє благодійна мережа магазинів Tafel — для людей, які мають потребу в найнеобхідніших речах: продуктах, одязі, книгах тощо.
Сайт: wunderflats.com, tafel.de
Soliguide
Французька волонтерська платформа, на якій небайдужі люди та волонтери допомагають продуктами, одягом, юридичною консультацією та з лікуванням, надають притулок та корисні контакти всім, хто потрапив в тяжку життєву ситуацію.
Сайт: soliguide.fr
«Угорський Гельсінський Комітет»
Неурядова організація в Угорщині надає корисну інформацію та допомагає тим, хто тільки опинився в країні.
Сайт: helsinki.hu
Європейська комісія
Портал, на якому можна знайти корисну інформацію про державні органи ЄС, де українці можуть отримати допомогу.
Сайт: eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu
Гаряча лінія для біженців від Представництва ЄС в Україні
Українські біженці можуть зателефонувати на гарячу лінію Представництва ЄС та отримати відповіді на питання щодо умов в’їзду та подорожі до ЄС, доступу до прав та можливостей (освіта, робота, медицина):
- у межах ЄС: (00800) 678-910-11;
- поза межами ЄС: (3222) 99-96-96.