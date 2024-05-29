Как получить помощь на лечение?

Для получения материальной помощи требуются следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении или паспорт;

справка из медучреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенном консервативном или оперативном лечении;

акт обследования материально-бытовых условий;

справка о доходах человека и членов его семьи;

справка о составе семьи;

номер счета в банке.

С документами надо обратиться в ближайший орган соцзащиты, ЦНАП, местную администрацию. Имейте в виду, что деньги на выплаты заложены в местные бюджеты.

Если вам отказывают в помощи или возникли вопросы по этому поводу, звоните по телефону бесплатной правовой помощи – 0800-213-103 (в пределах Украины все звонки бесплатные).

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