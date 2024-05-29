Search

Как получить помощь на лечение?

Как получить помощь на лечение?

Украинцы, которые из-за войны оказались в тяжелом положении, в частности, переселенцы, могут получить одноразовую помощь на лечение и реабилитацию. Оказывают помощь органы местного самоуправления, размер выплат составляет от 450 до 10 000 гривен.

Для получения материальной помощи требуются следующие документы:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении или паспорт;
  • справка из медучреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенном консервативном или оперативном лечении;
  • акт обследования материально-бытовых условий;
  • справка о доходах человека и членов его семьи;
  • справка о составе семьи;
  • номер счета в банке.

Читайте также: Как военнослужащим получить денежную помощь в случае инвалидности?

С документами надо обратиться в ближайший орган соцзащиты, ЦНАП, местную администрацию. Имейте в виду, что деньги на выплаты заложены в местные бюджеты.

Если вам отказывают в помощи или возникли вопросы по этому поводу, звоните по телефону бесплатной правовой помощи – 0800-213-103 (в пределах Украины все звонки бесплатные).

Вы также можете узнать: Организации, которые помогут украинцам за рубежом.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua