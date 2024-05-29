Как получить помощь на лечение?

Украинцы, которые из-за войны оказались в тяжелом положении, в частности, переселенцы, могут получить одноразовую помощь на лечение и реабилитацию. Оказывают помощь органы местного самоуправления, размер выплат составляет от 450 до 10 000 гривен.
Для получения материальной помощи требуются следующие документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении или паспорт;
- справка из медучреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенном консервативном или оперативном лечении;
- акт обследования материально-бытовых условий;
- справка о доходах человека и членов его семьи;
- справка о составе семьи;
- номер счета в банке.
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С документами надо обратиться в ближайший орган соцзащиты, ЦНАП, местную администрацию. Имейте в виду, что деньги на выплаты заложены в местные бюджеты.
Если вам отказывают в помощи или возникли вопросы по этому поводу, звоните по телефону бесплатной правовой помощи – 0800-213-103 (в пределах Украины все звонки бесплатные).
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