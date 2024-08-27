В Одесі ввели екстрені відключення світла – графіки не працюють

Про це повідомили у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

«На жаль, через складну ситуацію Укренерго змушене знову запровадити екстрені відключення в Одеській області. Поки що графіки відключень не діють», – констатують у компанії, додавши, що енергетики всієї країни «працюють невпинно, щоб якомога швидше повернути світло у наші домівки».

Раніше повідомлялося, що сьогодні графіки відключень електроенергії діятимуть протягом доби. Відключатимуть світло навіть у «світло-сірих» зонах.

Як відключатимуть світло 28 серпня

За оновленою інформацією НЕК «Укренерго», завтра, 28 серпня, протягом усієї доби у всіх регіонах діятимуть дві черги відключень.

Нагадаємо, черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягом, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури та кількості промислових підприємств, що імпортують понад 80% свого споживання.

Дві черги відключень передбачають 8 годин без світла на добу.