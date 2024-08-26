Ранковий удар по Одеській області: кількість постраждалих зросла, серед поранених – діти (фото)

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих. За уточненими даними, які повідомили в поліції Одеської області, серед поранених сьогодні є троє дітей – хлопчики 10-ти і 7-ми років та 10-річна дівчинка.

До медзакладу в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано 60-річну жінку. Також двоє дітей – 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик – отримали забої та садна.

Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Також ворог завдав шкоди цивільним об’єктам.

Зокрема, пошкоджено приватні будинки та транспортні засоби. Рятувальники показали ліквідацію наслідків ранкової атаки.

Правоохоронці на місці документують черговий військовий злочин росії.

«Закликаємо всіх реагувати на сигнал «Повітряна тривога», у разі загрози прямувати в укриття та перебувати там до сигналу «Відбій»», – попереджають у поліції.

Рашисти запустили по Україні сотні ракет і дронів

У понеділок уранці росія завдала по Україні одного з найбільших ударів, застосувавши понад сотню ракет різних типів і майже сотню БПЛА Shahed, є загиблі, більш ніж десяток людей поранено, заявив президент Володимир Зеленський.

«Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один із найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів і близько сотні «шахедів». І як більшість попередніх російських ударів, цей такий самий підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Фото – ДСНС Одеської області