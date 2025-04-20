Шлях від солдата до командира

– Усе своє життя я прагнув боротися за справедливість, шукати правду, відстоювати інтереси українців. Саме тому у цивільному житті був активним громадським діячем, журналістом. Але 2022 рік змінив усе моє життя, — каже Юрій Дяченко, військовослужбовець ЗС України. – Коли я прийшов до свого районного військкомату, виявилося, що тут мене знають. Повідомили, що знайдеться посада відповідно до моїх здібностей, але натомість я пройшов шлях у різних бригадах та підрозділах на різних посадах та отримав цінний досвід, про що не жалкую.

Спочатку це була тероборона, зараз – морська піхота. Юрій тоді був звичайним солдатом – стрільцем-автоматником. Першого травня їхню роту розформували, і він потрапив до іншої бригади кулеметником.

– Далі так склалося, що був я і виконувачем обов’язків заступника командира роти, бойовим медиком взводу, потім відповідав за напрям цивільно-військового співробітництва батальйону. Нещодавно став заступником командира мінометної батареї, був тимчасово виконувачем обов’язків командира мінометної батареї одного з батальйонів бригади морської піхоти ВМС. Зараз на реабілітації після поранень та ВЛК.

Ніколи не кажи «ніколи»

Юрій Дяченко підкреслив, що ніколи не хотів служити в армії. Але життя склалось інакше.

– Мій батько був військовим, потім міліціонером, і я не хотів собі нічого подібного. Не хотів своє життя з цим напрямком поєднувати навіть на короткий строк. Але 24 лютого 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, це було єдине правильне рішення. І досі так вважаю. Я знав, що буде повномасштабне вторгнення. Ми з друзями це розуміли. Тоді я думав, що просто буду продовжувати допомагати людям. Наприклад, в мене був Центр допомоги переселенцям, інші волонтерські ініціативи. Але коли в Одесу почало прилітати, зрозумів, що треба захищати себе та своїх, бо ми би в першу чергу не вижили, якщо прийшли б окупанти. І краще їх зустріти зі зброєю. І, звісно, захищати Україну як державу, а українців як націю, і наші права та можливості. Я – патріот.

«Назавжди запам’ятаю перший день на фронті»

За словами захисника, спочатку ніхто не думав, що війна буде тривати так довго. Сподівалися, що кілька місяців максимум, але дуже швидко стало зрозуміло, що ця війна на роки.

– На різних ділянках фронту абсолютно різна ситуація, просто по-різному треба себе поводити. Наприклад, коли ми вперше приїхали на свою ділянку фронту і попали під обстріл, одразу були поранені та загиблі, і це було несподівано. Зараз ми знаємо всі нюанси свого напрямку. На своїй ділянці тебе також ранять, також обстріли, але ти автоматично знаєш, як себе поводити, куди бігти і ховатись, а на новій – ти легка мішень. Найдовше я служив на південному напрямку в Херсонській області. Наразі фронт тут розширився. І є місця, де тебе постійно хочуть вбити, а є – де ти можеш перевести дух.

Але навіть сьогодні у пам’яті Юрія особливо відзначено перший день на війні. Цей спогад залишив глибокий слід.

– Перший обстріл по нас. Були і поранені, і загиблі. Запах тіл, обпечених, наприклад, або відірвана голова. Тоді загинув мій побратим, який біг до укриття, але не встиг. Спершу шок, біль, ненависть. А потім.. потім, як би страшно це не звучало, ти звикаєш і до цього. Пристосовуєшся. Бо дуже багато обстрілів, дуже багато дронів, і це вже буденність. А якщо ще й займаєшся евакуацією та допомогою постраждалим і родинам загиблих, намагаєшся відсторонитися від емоцій. Навіть у тих випадках, коли це твій знайомий побратим. Людина, з якою ти прослужив певний час, спілкувався, товаришував. І він гине… Наприклад, товариш, з яким були знайомі до війни і перетнулися в одному батальйоні, Ігор Тєрьохін, який підірвався на міні між населеними пунктами. На той момент він отримав звання офіцера, але, на жаль, так і не дізнався про це. Шкода, ціле життя попереду та перспективи. На жаль, десятки таких історій. Це все дуже сумно, але іншого шляху у нас немає, необхідно боротися, захищатися, допомагати та працювати далі. А емоції, думаю, будуть «розпаковуватися» пізніше… Коли можна буде розслабитися та дати волю почуттям!

Історії евакуації

На фронті, зокрема, Юрій Дяченко відповідав за взаємодію з іншими організаціями, допомогу цивільному населенню та евакуацію. Військовий каже, що перед евакуацією нерідко люди погоджуються, а потім змінюють свою думку.

– Була ситуація, коли зручно було евакуювати двох літніх жінок разом, про що вже домовились, але перед евакуацією одна з них передумала. Не поїхали обидві. Обстріли та удари дронами продовжувались постійно, тому зовсім скоро у жінки, яка відмовилась, виникла пожежа. Ми разом з побратимами допомогли витягнути речі з палаючої хати, зокрема документи, але саме після цього жінка згадує про свою хворобу і що їй необхідно прийняти ліки, які знаходились в будинку. Але, на жаль, на той момент вони згоріли. Я запитав, що буде, якщо вона не прийме ліки? Вона каже: “Я помру”.

Тому військовим довелося дуже швидко знайти їй потрібні ліки вчасно. Пізніше обидві жінки виїхали.

– А якось, коли я вчергове фіксував результати ворожих обстрілів по цивільних, одна з них мені зателефонувала і була дуже вдячна, що її вивезли (а спочатку вона не хотіла), вона знайшла на новому місці друзів та заняття собі. На той момент, на жаль, їхніх будинків вже не існувало в принципі, але було врятовано їхні життя.

Наш ворог – «колективний путін»

Сьогодні багато говорять про можливе припинення фінансування нашої армії з боку партнерів та так зване перемир’я і припинення вогню. Юрій має власне бачення ситуації, і воно ґрунтується на його досвіді.

– Це неможливо. Тобто багато шуму і мало толку. У нас і раніше були проблеми зі зброєю – і протистояння продовжувалось. Тероборона взагалі могла не отримувати допомоги зброєю від партнерів, але ми виконували поставлені завдання на рівні з морпіхами. І не гірше. І так само зупинити війну, коли запущений «маховик», клацнувши пальцем, – неможливо.

На думку захисника, на фронті будуть продовжуватися протистояння, хоча можуть бути й не такі активні, бо ворогу також треба відновлюватися, поповнювати запаси.

– А про що домовлятись із ворогом, коли він не збирається зупинятись і нарощує свої можливості? З іншого боку – і ми не підемо на їхні окупаційні умови. Навіть якщо закінчиться гаряча фаза війни, протистояння не закінчиться, намагання нас знищити або «перетравити» будь-яким способом з боку Росії – «колективного путіна» – теж.

– Що повинно статися, щоб закінчилася війна?

– Ворог має виснажитися. Супротивник повинен зрозуміти, що йому вже зовсім невигідно. А повторювати – ще більш невигідно, бо вони будуть намагатись продовжувати. Щоб Путін здох – це не вихід. Там «колективний путін».

Хто бореться, той перемагає

Я ні в які переговори не вірю. На росіян ніхто не може вплинути вмовляннями, це видно. По факту є дві сторони, які воюють, і можливості когось переконати – я не бачу. Це залежить лише від ресурсів: наших і ворога. І все.

На думку Юрія Дяченка, ціль ворога – повне знищення України, українців як нації та народу.

– Вони будуть знищувати, будуть використовувати гібридну політику, і, по факту, ця війна надовго. Навіть якщо дивом призупинять фазу гарячої війни. Уявіть собі, що ви на рингу – без правил, без таймінгу, і супротивник тільки й очікує того, щоб ви видихнулись повністю або посеред спарингу зупинились перевести дух. Як гадаєте, він цим шансом не скористається? Ось так виглядає припинення вогню, і «домовленості», враховуючи, що ворог порушує всі міжнародні правила та закони і звичаї війни. Я сам це фіксував – постійно, тому знаю, про що говорю. І воює ворог з цивільними українцями в першу чергу, йому ніяких цивільних не шкода, і ніяких благих намірів не існує. Як не можна домовитись з насильником та вірити йому. Так і тут. Ким би ви не були – чоловіком, жінкою, де би ви не були – далеко від вас фронт чи близько, він же може дійти до місця вашого перебування, і наразі військо потребує вас, українці. Тут можна служити, добиватись кращого, це я говорю з досвіду, і це головне зараз. А буде більше людей – буде більше можливостей, більше перепочинку для кожного, і війна так закінчиться швидше, якщо ви дійсно цього бажаєте, а не окупації, полону, смертей.

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