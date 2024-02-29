З’їзд у Придністров’ї: яке звернення до росії ухвалили депутати

Як повідомляють “Новости Приднестровья”, 28 лютого в Тирасполі відбувся з’їзд депутатів усіх рівнів Придністров’я. Його делегати заявили про нібито “посилення тиску” Молдови. Крім рф, вирішили також звернутися до Генсека ООН, ОБСЄ та іншим організаціям.

“Вирішено звернутися на адресу Ради Федерації та Держдуми Росії з проханням про реалізацію заходів для захисту Придністров’я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання в Придністров’ї понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російського миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника в переговорному процесі”, – ідеться в Декларації з’їзду.

До Генсека ООН вирішили звернутися з проханням “врахувати невід’ємні права придністровського народу, гарантовані міжнародними нормами, усунути порушення Молдовою прав і свобод громадян Придністров’я і не допустити провокацій, що ведуть до ескалації напруженості”.

ОБСЄ невизнана республіка закликає вплинути на керівництво Молдови з метою, як ідеться в декларації, “повернення до адекватного діалогу в рамках міжнародного переговорного процесу, припинити порушення Молдовою прав і свобод громадян Придністров’я, а також забезпечити умови для цивілізованого врегулювання конфлікту”.

Міжнародний комітет Червоного Хреста просять забезпечити умови для “забезпечення соціально-гуманітарних прав, інтересів і невід’ємних свобод усіх жителів Придністров’я”.

До Європарламенту вирішили звернутися з проханням докласти зусиль для “запобігання тиску Молдови та порушення прав і свобод придністровців”.

Якою буде відповідь росії на заклики Придністров’я

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають кілька ймовірних варіантів дій російської влади на заклики “депутатів” невизнаного Придністров’я про допомогу.

На думку аналітиків, імовірно, заклики придністровських депутатів мають на меті надати Кремлю обґрунтування для широкого спектра можливих ескалаційних дій проти Молдови – дій, до яких Кремль може вдатися як негайно, так і в довгостроковій перспективі.

МЗС РФ повідомило 28 лютого у відповідь на звернення придністровського з’їзду “депутатів”, що захист інтересів мешканців Придністров’я і “співвітчизників” є одним із пріоритетів росії, а також пообіцяло “уважно розглянути” вимоги Придністров’я.

Найімовірніший варіант дій полягає в тому, що Кремль використає з’їзд як плацдарм для активізації гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ Молдови до Європейського Союзу та майбутніх президентських виборів у Молдові у червні та листопаді 2024 року, відповідно.

Найнебезпечніший план розвитку подій полягає в тому, що Кремль може ухвалити рішення про формальну анексію Придністров’я в майбутньому, щоб виправдати військову інтервенцію проти Молдови в довгостроковій перспективі.

В інституті припускають такі варіанти дій російської влади:

Кремль може вирішити не вживати жодних заходів одразу після з’їзду 28 лютого. Однак Путін може вирішити задовольнити ці вимоги пізніше.

Кремль може посилити дипломатичний тиск на Молдову, щоб змусити її скасувати нещодавно ухвалений Митний кодекс, який набув чинності 1 січня 2024 року. Зміни, внесені Молдовою до Митного кодексу, мають важливе значення для приведення Молдови у відповідність до норм ЄС на шляху країни до членства в Євросоюзі.

Кремль також може спробувати надати додаткову військову допомогу придністровським силам у майбутньому, хоча поки що незрозуміло, яким чином він сподівається доставити військову техніку або особовий склад у Придністров’я.

Про те, що зараз відбувається у взаємовідносинах між Молдовою та сепаратистами з Придністров’я, «Одеське Життя» докладно розповідало у матеріалі: Придністров’я має проблеми, а боїться Молдова.