«Солодкі як мед»: які наймандарини найсмачніші в Одесі?

У пошуках новорічного настрою ми вирушили на стихійні ринки та відвідали місцеві супермаркети («Копійка», «Таврія В», «Сільпо» та «Ненажера»). На прилавках тішить око достаток помаранчевих фруктів. У голові відразу постає питання: «Які ж вибрати?». І ось біля прилавка на ринку зав’язується діалог:

— Доброго дня, як мандарини? — питає наш кореспондент я у жінки, яка обслуговує відразу кілька клієнтів, усі вони купують мандарини.

— А вам які потрібні, — кричить вона у відповідь?

— А які є? Мені б солоденькі і без кісточок?

— Так от дивіться помаранчеві — іспанські, 150 гривень за кілограм. На смак як мед та без кісточок. А ось ще турецькі мандарини солодкі та без кісточок, — вказує продавщиця на прилавок із ящиками.

І справді, мандарини виглядали красиво і були дуже запашними. Для тих, хто сумнівається — із кісточками вони чи ні, поряд лежить наполовину очищений фрукт.

Звідки завозять мандарини в Україну?

Під час купівлі мандаринів ми зазвичай дивимося на вивіску з цінником, де вказано лише країну виробника та дуже рідко сорт. Самі продавці також не завжди дають необхідну інформацію про продукцію. На запитання: «Які мандарини солодкі й без кісточок?» просто показують пальцем на фрукт. Тому ми підготували для вас невеликий огляд сортів та виробників мандарину в Україні.

Іспанські (ТМ Rubitar, Lica, Mademoiselle, San Lucar, Вollo) – продавці кажуть, що це соковиті, солодкі та великі мандарини без кісточок. Шкірка у багатьох щільна, а плід середнього розміру, колір яскраво-жовтогарячий. Такі мандарини часто купують дітям як готель на свята. До речі, саме іспанські виробники найчастіше пропонують найпопулярніший сорт «Клементин» — вважається найсмачнішим. За формою вони сплющені зверху та знизу, колір – яскраво-оранжевий. Крім того, іспанські мандарини відрізняються високою вартістю — в середньому від 119 до 150 гривень за кілограм.

Турецькі (ТМ Аyhan, Нilen, Gökalp, Нова) – зазвичай турецькі мандарини маленькі за формою, кисло-солодкі та з кісточками. Однак на ринках стверджують, що у них в асортименті лише солодкі (це нібито гібрид клементину і танжело). Колір у турецьких мандарин – жовтий або помаранчевий, плоди невеликого розміру, шкірка тонка, гладка і блискуча, можуть мати трохи насіння. Це найпопулярніші та найдоступніші в ціні мандарини на ринках та в магазинах — у середньому від 58 до 120 гривень за кілограм.

Єгипетські (ТМ Fresh Citrus) – соковиті мандарини з тугуватою шкіркою, за кольором – оранжеві із зеленим відтінком, розмір плодів середній, часточки солодкі з невеликою кислинкою, практично без кісточок, погано очищається. Нині єгипетські мандарини користуються не особливим попитом, їх можна купити — від 80 до 90 гривень за кілограм.

Грузинські (без торгової марки) можна знайти два сорти мандарин «Дубеш» і «Сатсума». Кажуть, дуже солодкі та соковиті, але з великою кількістю насіння. Колір у шкірки від зеленого до оранжевого, залежно від стадії дозрівання фруктів. Але навіть коли шкірка на вигляд ще здається не зрілою, то всередині плід уже солодкий. Ціна – від 65 до 90 гривень за кілограм.

У чому секрет смачних мандарин?

Смачні мандарини мають насичений аромат — чим яскравіший запах, тим солодший плід.

Візьміть мандарин до рук — фрукт має бути важким і нем’ятою форми.

Якісний мандарин має пружну та гладку шкірку, без темних плям.

Купуйте мандарини в сезон – тоді вони точно будуть соковитими та смачними.

Не зберігайте мандарини занадто довго (3-4 дні після покупки), тоді вони втрачають свій смак, до речі, це фрукт краще тримати в холодильнику.

Як кислий фрукт зробити солодким?

Промийте мандарин, обсушіть його паперовим рушником і помістіть у мікрохвильову піч на 30 секунд, виставивши максимальну потужність. Дайте мандарину охолонути (можна потримати в холодильнику) і можете ласувати. Якщо у вас немає мікрохвильової печі, залийте їх водою з температурою 40 градусів і потримайте так 10 хвилин. Потім відправте мандарини в ємність із крижаною водою.