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Волонтери з Одещини відвезли допомогу військовим у Донецькій області

Волонтери з Одещини відвезли допомогу військовим у Донецькій області

Уродженці села Каракурт Василівської громади Любов Нягулова та Сергій Пейчев, які з початку повномасштабної війни в Україні активно волонтерять на підтримку ЗСУ, напередодні нового року вирушили до Донецької області, щоб особисто доставити на передову чергову допомогу захисникам.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуку розповіла Любов Нягулова.

«Маршрут наш був довгим, складним, але програму подорожі ми виконали на 100 відсотків», – написала волонтерка.

Разом із Сергієм Пейчевим на його старенькому авто вони вирушили у гуманітарну подорож, щоб відвезти допомогу уродженцям Болградського району, які сьогодні захищають Україну у лавах 88-го окремого батальйону морської піхоти та Ізмаїльського прикордонного загону.

— Ми відвезли подарунки, підготовлені учнями Каракуртського ліцею, Кубейських ліцеїв №1 та №2, Василівського ліцею, Калчевського ліцею та працівниками Каракуртського дитячого садка й батьками його вихованців. А ще — випічку від жінок з сіл Каракурт та Оріхівка, вовняні шкарпетки, сплетені жінками, теплі речі, ковдри. Крім того, окопні свічки, зроблені руками ліцеїстів, – розповіла Любов Нягулова.

Як додала жінка, за грудень вдалося зібрати понад 220 тисяч гривень, на які придбали 375 кілограмів парафіну, 300 грілок для рук, 1200 термоустілок, 285 пар теплих шкарпеток, 430 одиниць білизни, 384 метри катанки для виготовлення скоб тощо. Також матеріально допомагали окремі люди, мешканці та вихідці з сіл Болградського району.

Благодійний внесок у вигляді грошей, 300 електронних молитов та календарів зробили І Християнська Баптистська церква та Каракуртський Будинок культури. А ще — друзі Сергія Пейчева та просто незнайомі люди на шляху до Донеччини, які допомогли з пальним, щоб волонтери могли дістатися пункту призначення.

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

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