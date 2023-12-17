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Куди в Одесі здати теплий одяг: адреси та контакти гуманітарних центрів

Куди в Одесі здати теплий одяг: адреси та контакти гуманітарних центрів

Адреси перевірених благодійних фондів і центрів допомоги, куди можна віднести теплі речі і тим самим допомогти іншим людям. Адже нашої підтримки потребує багато хто: постраждалі через війну, багатодітні сім’ї, сироти, малозабезпечені та самотні люди пенсійного віку.

Міський гуманітарний центр

Надає допомогу переселенцям із зон активних бойових дій, людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям і пенсіонерам.

Приморський район

  • Адреса: вулиця Рішельєвська, 18 (вхід із вулиці Жуковського), школа № 117.
  • Час роботи: у будні дні — з 9.00 до 16.00.
  • Телефон: (068) 254-66-69.

Хаджибейський (Малиновський) район

  • Адреса: сквер Георгія Гамова, 3а (благодійний фонд «Добрий Самарянин».
  • Час роботи: у будні дні — з 11.00 до 13.00.
  • Телефон: (048) 796-27-49.

Пересипський (Суворовський) район

  • Адреса: вулиця Махачкалинська, 4, школа №22.
  • Час роботи: у будні дні — з 9.00 до 17.00.
  • Телефон: (048) 763-03-18.

Київський район

Одяг не приймають, але видають нужденним.

  • Адреса: вулиця Люстдорфська дорога, 33, школа №27.
  • Час роботи: у будні дні — з 10.00 до 15.00.
  • Телефон: (048) 765-07-87.

Благодійний фонд «Покров та милосердя»

Гуманітарний проект Одеської єпархії УПЦ допомагає переселенцям з інвалідністю, багатодітним сім’ям, дітям.

  • Адреса: Олексіївська площа, 19-а.
  • Час роботи: щовівторка — з 10.00 до 15.00.
  • Телефон: (093) 615-08-20.

Громадський рух «Віра, Надія, Любов»

Допомогу надають переселенцям, пенсіонерам, багатодітним сім’ям, матерям-одиначкам, непрацездатним категоріям населення.

  • Адреса: Преображенська, 60.
  • Час роботи: уточнюйте за телефоном.
  • Телефони: (048) 771-22-64 або (048) 771-22-65.

Центр допомоги переселенцям «Співдружність»

Всеукраїнська громадська організація «Співдружність» займається благодійністю ще з 2014 року. Спеціалізується на різних видах допомоги для переселенців.

  • Адреса: вулиця Кінна, 13.
  • Час роботи: уточнюйте за телефоном.
  • Телефон: (050) 811-77-70.

Благодійна організація «Людиікс»

Допомагають необхідним (одягом, продуктами, ліками) дітям-сиротам, матерям-одиначкам, ветеранам, пенсіонерам, багатодітним сім’ям і переселенцям.

  • Адреса: вулиця Філатова, 70/1.
  • Час роботи: уточнюйте за телефоном.
  • Телефон: (067) 782-99-83.

Волонтерський сервіс «Речі, які допомагають»

Уже чотири роки в Одесі існує сервіс, який допомагає одеситам звільнитися від непотрібного одягу. У різних районах міста розміщені контейнери, в яких волонтери збирають одяг, а потім передають на благодійність або переробку. До контейнера можна покласти речі в ідеальному стані (не носили або одягали один раз), у гарному стані (не видно слідів носіння, немає деформацій, змін кольору) та одяг на переробку (постільна білизна, рушники та халати з натуральних тканин). Оскільки в місті встановили понад 90 контейнерів, ми публікуємо адреси найпопулярніших:

Аркадія

  • вулиця Гагарінське плато, 9 (ЖК «Гагарінський»);
  • вулиця Генуезька, 5/2 (ТЦ Gagarin plaza);
  • вулиця Педагогічна, 21/1 (ЖК «Акапулько-2») і 23 (ЖК «Лімнос»).

Київський район

  • вулиця Люстдорфська дорога, 55 (ЖК «Альтаїр»);
  • вулиця Академіка Вільямса, 93/1 («Таїровські сади») і 95 (ЖК «Акварель»);
  • вулиця Перлова, 3, 5 і 7 (ЖК Cadorr);
  • вулиця Жаботинського, 56-а (ЖК «Дмитрівський»);
  • вулиця Костанді, 104.
  • Пересипський (Суворовський) район
  • Південна дорога, 101а (ТЦ «Рів’єра»);
  • вулиця Марсельська, 33/4 і 35;
  • вулиця Героїв оборони Одеси, 24 (ЖК «Гранд парк»);
  • вулиця Грушевського, 39-те (БЦ «Глобал») і 39/3 (ЖК «Затишний»);
  • вулиця Балківська, 31.

Хаджибейський (Малиновський) район

  • Адміральський проспект, 34-а (БЦ «Адміральський»);
  • вулиця Івана та Юрія Лип, 11 (фітнес-клуб «Шторм»);
  • вулиця Маршала Малиновського, 16-б (ЖК «Еталон»);
  • Овідіопольська дорога, 3 (ЖК Real Park).

Приморський район

  • Грецька площа, 3/4 (ТЦ «Галерея Афіна»);
  • вулиця Пушкінська, 32;
  • парк імені Шевченка («Зелений театр»);
  • Маршала Говорова, 10/6 (ЖК «Зоряне містечко»);
  • Середньофонтанська, 35 (ЖК «Апельсин»).

Подивитися, де ще розташовані контейнери для збору одягу, можна на сайті волонтерів «Речі, які допомагають».

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