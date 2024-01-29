Волонтеры из Одесской области отвезли помощь военным в Донецкой области

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала Любовь Нягулова.

«Маршрут наш был длинным, сложным, но программу путешествия мы выполнили на 100 процентов», — написала волонтер.

Вместе с Сергеем Пейчевым на его стареньком авто они отправились в гуманитарное путешествие, чтобы отвезти помощь уроженцам Болградского района, которые сегодня защищают Украину в рядах 88-го отдельного батальона морской пехоты и Измаильского пограничного отряда.

— Мы отвезли подарки, подготовленные учениками Каракуртского лицея, Кубейских лицеев №1 и №2, Васильевского лицея, Калчевского лицея и работниками Каракуртского детского сада и родителями его воспитанников. А еще — выпечку от женщин из сел Каракурт и Ореховка, шерстяные носки, сплетенные женщинами, теплые вещи, одеяла. Кроме того, окопные свечи, сделанные руками лицеистов, — рассказала Любовь Нягулова.

Как добавила женщина, за декабрь удалось собрать более 220 тысяч гривен, на которые приобрели 375 килограммов парафина, 300 грелок для рук, 1200 термостелек, 285 пар теплых носков, 430 единиц белья, 384 метра катанки для изготовления скоб и тому подобное. Также материально помогали отдельные люди, жители и выходцы из сел Болградского района.

Благотворительный взнос в виде денег, 300 электронных молитв и календарей сделали І Христианская Баптистская церковь и Каракуртский Дом культуры. А еще — друзья Сергея Пейчева и просто незнакомые люди на пути в Донецкую область, которые помогли с горючим, чтобы волонтеры могли добраться до пункта назначения.