Фахівець із радіації з одеської 28-ї бригади розповів про бої під Бахмутом

Протягом десяти років Юрій працював із сумнозвісним 4-м енергоблоком на Чорнобильській АЕС. Але коли ворог увірвався до нашої країни і розпочав ядерний тероризм – чоловік вирішив, що більше користі його знання принесуть у лавах ЗСУ.

Історію військовослужбовця розповіли у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

До повномасштабної війни Юрій проєкував об’єкти з радіаційно-ядерними технологіями та досліджував радіоактивні відходи у Чорнобильській зоні відчуження. Наразі чоловік командує вогнеметним підрозділом, який посилює вогнеметами штурмові групи у боях. Юрій володіє майже всіма видами стрілецької зброї, у тому числі вогнеметами та гранатометами.

Я приєднався до РХБЗ 28 бригади як фахівець із радіації. Оскільки раніше бойовий досвід у відсутності, то почав свій шлях простим солдатом. А зараз я вже молодший лейтенант та очолюю бойовий підрозділ, – розповідає він.

Робота в Чорнобилі та на Бахмутському напрямку схожа на те, що не пробачає помилок. Юрій переконався у цьому ще під час перших боїв, коли разом із побратимами відбивав атаки “вагнерів”.

Мені тоді не зовсім пощастило, бо моя позиція була трохи віддалена від решти. Розраховувати можна було лише на себе. Ворожий наступ почався задимленням усього поля. Далі пішла піхота під прикриттям БМП. Я відбивався за допомогою ВОГ-ів, поки мене не почали кілька годин безперервно крити мінометом. Зрештою, коли почали закінчуватися боєприпаси, нам довелося відійти, завдавши великих втрат ворогові, – каже військовий.

Тепер головне завдання Юрія та його команди – посилювати вогнеметами штурмові групи у боях. А після їхнього завершення слідкувати за рівнем хімічної та радіаційної загрози.

Вогнемет – це невід’ємна частина штурму. Їм можна швидко та на відстані розрити ворожий бліндаж, а також розбити вогневу позицію. Потім, коли штурмовики закріплюються, ми чекаємо, чи ворог не застосує хімічну зброю, щоб у цьому випадку швидко знезаразити бійців. Тому що такі випадки трапляються. Ворог цього не відмовляється, – каже боєць.

Чи повернеться Юрій після перемоги у науковій роботі? Він з усмішкою відповідає, що поки що не планує, бо найближчі 5 років точно збирається присвятити службі:

Головне, що я зрозумів за цей час, і тепер раджу всім: хлопці, вивчайте, як користуватися всіма видами зброї. Що більше ви вмієте, то більше ви можете зробити на полі бою.

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