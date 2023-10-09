Специалист по радиации из одесской 28-й бригады рассказал о боях под Бахмутом

В течение десяти лет Юрий работал с печально известным 4-м энергоблоком на Чернобыльской АЭС. Но когда враг ворвался в нашу страну и начал ядерный терроризм – мужчина решил, что больше пользы его знания принесут в рядах ВСУ.

Историю военнослужащего рассказали в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

До полномасштабной войны Юрий проекировал объекты с радиационно-ядерными технологиями и исследовал радиоактивные отходы в Чернобыльской зоне отчуждения. Сейчас мужчина командует огнеметным подразделением, которое усиливает огнеметами штурмовые группы в боях. Юрий владеет практически всеми видами стрелкового оружия, в том числе огнеметами и гранатометами.

Я присоединился к РХБЗ 28 бригады как специалист по радиации. Поскольку раньше боевой опыт не имел, то начал свой путь простым солдатом. А сейчас я уже младший лейтенант и возглавляю боевое подразделение, – рассказывает он.

Работа в Чернобыле и на Бахмутском направлении похожа тем, что не прощает ошибки. Юрий убедился в этом еще во время первых боев, когда вместе с собратьями отражал атаки «вагнеров».

Мне тогда не совсем повезло, потому что моя позиция была немного отдалена от остальных. Рассчитывать можно было только на себя. Вражеское наступление началось задымлением всего поля. Дальше шла пехота под прикрытием БМП. Я отбивался с помощью ВОГ-ов, пока меня не начали несколько часов непрерывно крыть минометом. В конце концов, когда стали заканчиваться боеприпасы, нам пришлось отойти, нанеся большие потери врагу, – говорит военный.

Теперь главная задача Юрия и его команды – усиливать огнеметами штурмовые группы в боях. А после их завершения следить за уровнем химической и радиационной угрозы.

Огнемет – это неотъемлемая часть штурма. Им можно быстро и на расстоянии разрыть вражеский блиндаж, а также разбить огневую позицию. Затем, когда штурмовики закрепляются, мы ждем, не применит ли враг химическое оружие, чтобы в этом случае быстро обеззаразить бойцов. Потому что такие случаи бывают. Враг этого не отказывается, – говорит боец.

Вернется ли Юрий после победы в научной работе? Он с улыбкой отвечает, что пока не планирует, потому что ближайшие 5 лет точно собирается посвятить службе:

Главное, что я понял за это время, и теперь всем советую: ребята, изучайте, как пользоваться всеми видами оружия. Чем больше вы умеете, тем больше вы можете сделать на поле боя.

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