Малолітні одесити з пістолетом побили та пограбували перехожих (відео)

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Напередодні Нового року в одному зі скверів Пересипського району до чотирьох одеситів 16-17 років підійшли до двох незнайомих однолітків і почали їх бити. Один із нападників направив на постраждалих пістолет і наказав віддати майно. Забравши гаманець з грошима та сумку з мобільним телефоном, розбійники втекли.

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Загальну суму викраденого правоохоронці оцінили у понад 36 тис. грн.

Постраждалі розповіли про напад батьків, а вони викликали поліцію. За кілька днів підозрюваних затримали. Під час обшуків у їхніх квартирах поліцейські виявили частину викраденого майна та пістолет, схожий на пневматичний.

Всім учасникам нападу повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Якщо провину підлітків доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Раніше “Одеське життя” писало, що у селищі Іванівка підлітки на Алеї слави влаштували відпочинок та планували справити нужду у місці вшанування загиблих воїнів.