Зараз ситуація повторюється: тварин везуть з прифронтових територій з контузіями, нервовими тіками, пораненнями, застарілими переламами. І знов багато яких собак та котів повертають до притулків. І лише працівники знають, як важко переживають це тварини – відмовляються від їжі, стають сумними та замкнутими, починають хворіти.

Про долю чотирилапих та способи допомогти безхатькам – наш матеріал.

Відпрацювали – не потрібні

Два лабрадори – Тарго и Тарсон – працювали на таможні, допомагали знаходити наркотики, зброю. Коли «вийшли на пенсію», ніхто їх не прихистив. Активні, ще молоді собаки опинилися в притулку «Ковчег». Дивує, що люди, які їх привезли, навіть не поцікавилися подальшою долею тих, з ким служили. Почепили повідки на вольєр, і все. Ані корму не надали, ані мисок не привезли, ані грошей на підтримку своїх чотирилапих «колег» не запропонували.

Метиса лабрадора Адель підкинули під ворота притулку. Вона декілька днів ходила, очікуючи, що по неї повернуться. Але цього, на жаль, не сталося.

– Дуже страшно дивитися в очі тваринам, яких зрадили, – каже засновниця притулку постійного перебування тварин «Ковчег» Світлана Хімченко. – Там такий смуток, горе, відчай. Вони до останнього сподіваються, що про них згадають, повернуться. Тварини готові навіть забути про зраду. Це дійсно останні ангели на землі. І їх, на жаль, дуже часто ображають.

Світлана Хімченко

Що треба знати перед тим, як взяти тварину з притулку?

Перш за все треба розуміти, що ви берете додому живу істоту зі своїм характером, звичками, проблемами зі здоровʼям. Треба резервувати час, щоб працювати з твариною – за один день ви не виховаєте домашнього улюбленця, який добре знатиме, що можна робити, а що – ні. Якщо ви працюєте і постійно відсутні вдома, тварину краще не брати.

– На своєму досвіді бачу, що цуцику з притулку, як малій дитині, треба все пояснювати, терпляче ставитися до його помилок, – розповідає засновниця зоозахисної ліги Одеси та Одеської області «Милосердя» Анастасія Хімченко-Левадко. – Інколи, щоб порозумітися з новим членом родини, знадобиться витратити місяць-два, а може, й більше. Ви повинні розуміти, чи маєте цей необхідний час, терпіння та бажання багато спілкуватися з собакою.

Анастасія Хімченко-Левадко

Якщо тварина з притулку, часу знадобиться ще більше. Особливо, якщо ви берети дорослу собаку або кішку, яка соціалізувалася в інших умовах іншої родини.

Далі треба підготувати дім до приїзду нового мешканця. Обовʼязкові сітки на вікнах, щоб кіт не випав, треба прибрати предмети, які є небезпечними для тварин або можуть їх травмувати, обрати місце, де тварина спатиме. Можна навіть розмістити декілька місць, щоб домашній улюбленець сам обрав те, де йому буде комфортніше. Щоб не страждали квартира, ноги хазяїв, потрібні цікаві іграшки. Тоді тварина матиме чим займатися і не полюватиме за хазяями, як за іграшками.

В очікуванні пап та мам

Як приручити собаку з фронту?

Анастасія підкреслює, що собаки з зон бойових дій стресують, буває, що довго не їдять, не можуть звикнути до вольєрів – вони не розуміють, чому дім змінився на вольєр. Потрібен час, щоб вони звикли до гучних звуків, нового розкладу життя та нових відносин з власниками, якщо їх беруть в родину. Інколи процес реабілітації триває досить довго.

За роки роботи співробітники також помітили, що тварини вміють довго чекати «свою» людину. Ні на кого не реагують, а як приходить їхня людина, – починають активно спілкуватися, змінюються їхні настрій і відношення до життя. Є собаки, які жили в притулку десь по три роки, і лише коли приходили конкретні люди, вони починали проявляти інтерес, демонструвати, що саме з цією людиною хочуть піти в нову родину.

Невже сьогодні я стану домашнім

Кому не дозволять взяти тварину з притулку?

Ми не часто замислюємось над тим, що права безпритульної тварини треба захищати. Особливо, коли вони опиняються у новій родині. Виходячи з цього, в «Ковчегу» радять приїхати до притулку декілька разів, подивитися на підопічних, щоб впевнитися, що ви дійсно знайшли свого улюбленця, поспілкуватися з ним.

Тут розробили анкету для опитування і певні обмеження:

В притулку не віддають тварин людям, які орендують житло. Настрій власника квартири може змінитися і він заборонить тримати в ній кішку або собаку. І тварина може знов опинитися на вулиці. Договір з притулком зобовʼязує інформувати про те, як почувається взята тваринка, про зміни умов життя, про наміри переїзду. За таких умов обовʼязковим є повернення підопічного до притулку. В притулку не віддають підопічних в родини, де є діти віком до 12 років. Тому що це вік, коли дитина може проявити агресію – вона активно вивчає оточуючий світ і може ставитися до тварини виключно як до іграшки, не розуміючи, що їй може бути боляче, що їй можна щось зламати. Обовʼязковими є стерилізація і всі щеплення (а не лише проти сказу).

Якщо ви не маєте достатньо часу, щоб займатися твариною, або цьому заважають ваші умови життя, не хвилюйтеся. Притулок завжди потребує допомоги кормами, ліками, будівельними матеріалами, грошима.

Єлизавета Шкрабак

– У нас є цікава традиція – люди, які брали тварину, приводять своїх друзів, і вони теж обирають собі домашніх улюбленців, – каже прес-секретарка притулку Єлизавета Шкрабак. – Дуже важливо, щоб цей вибір був свідомим і прорахованим. Тоді все вдасться — і знедолена тварина стане найщасливішою і ніколи не опиниться на вулиці.

Про притулок «Ковчег»

Притулок «Ковчег» існує з 2001 року. Зараз тут піклуються про 700+ собак та 200+ котів. Дізнатися про те, як правильно поводитися с тваринами, хто з них шукає дім, яка допомога потрібна притулку, можна в соціальних мережах.

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