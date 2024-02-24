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Війна: 731 день та вісім років – у світлинах одеського світлописця

Війна: 731 день та вісім років – у світлинах одеського світлописця

«731 день та вісім років війни» – так називається фотовиставка одеського майстра Бориса Бухмана, що відкрилася у Всеукраїнському центрі болгарської культури. Як же багато людей завітали сюди сьогодні!

Одеський світлописець Борис Бухман усміхається. Так він зустрічає кожного, хто сьогодні, у скорботну дату початку повномасштабної війни (Боже, вже два роки!), завітав на його виставку. Майже дивною здалася мені ця посмішка. От люди стоять біля його світлин та не можуть стримати сльози, а він сповнений позитиву… Як це йому вдається?

Одесский фотограф Борис Бухман

Борис Бухман

Рік тому, в першу річницю повномасштабної війни, ми довго говорили з Борисом – про війну, її відчуття, її страшний подих, про все, що пов’язане з нею.

Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, сбор на ВСУ
Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе
Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, посетители
На выставке Бориса Бухмана в Одессе
Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, кот-патриот
на фотовыставке Бориса Бухмана в Одессе
Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, лебедь, наводнение
Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, наводнение
Фотоработы Бориса Бухмана

Торішня виставка теж зібрала багато людей. І так само Борис був сповнений оптимізму. Може, це і є оте саме – справжній одесит?..

Але ж промайнув ще один важкий кровавий рік. Що змінилось за цей період в самого майстра світлопису?

– Так, дещо змінилось. Мабуть, головне – ще більша впевненість в нашій Перемозі. Так, так, в мене ще більше впевненості! Бо бачу очі наших хлопчиків і дівчат, що боронять Україну. Вдивляюсь в ці очі – і розумію: їх не перемогти! Як би важко не було!.. Так, я оптиміст, як от кажуть, «по життю»… Але ж коли буваю «там», то розумію: справа навіть не у власному оптимізмі, а в тому дусі, що панує серед тих, хто боронить нашу землю. Там все чесно, дуже чесно! От ви питаєте про зневіру і песимізм… Так це в тих, хто нічого не робить. От прочитав нещодавно, вивчив як мантру: «Не можеш воювати – допомагай. А не можеш ні того, ні іншого – мовчи!», – впевнений Борис Бухман.

Кожна світлина, як підказує сам майстер, – це історія. Людини чи міста, села чи якогось куточка. За кожною світлиною – життя і смерть.

Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, после прилет в бизнес-центр
Фотовыставка Бориса Бухмана
Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, Украина и Израиль
Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, похороны
Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, проводы воина
Фоторабота Бориса Бухмана
Фотоработы Бориса Бухмана
Фото Бориса Бухмана

– Інколи знімаєш – і знаєш, яка трагедія стоїть за миттю, що зловив об’єктив. Але в нас немає вибору: треба йти вперед і перемагати!

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Від світлини до світлини…. Це і розтрощені будинки, і похорон загиблого… Біль і ненависть, подвиг і життя на деокупованих територіях… Робота волонтерів і медиків. Інколи – відчай, інколи – гумор… Щось таке знайоме, щось – зовсім невідоме.

Фоторабота Бориса Бухмана, донор
Фоторабота Бориса Бухмана
Фоторабота Бориса Бухмана
Фоторабота Бориса Бухмана, боец
Фоторабота Бориса Бухмана
Посетители фотовыставки Бориса Бухмана в Одессе
на фотовыставке Бориса Бухмана в Одессе, после обстрела
на фотовыставке Бориса Бухмана

Кожна фотографія – сама історія. Історія війни, що триває 731 день та вісім років…

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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