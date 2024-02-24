Война: 731 день и восемь лет – в фотографиях одесского светописца

Одесский светописец Борис Бухман улыбается. Так он встречает каждого, кто сегодня, в скорбную дату начала полномасштабной войны (Боже, уже два года!), пришел на его выставку.

Почти странной показалась мне эта улыбка. Вот люди стоят возле его фотографий и не могут сдержать слезы, а он полон позитива… Как это ему удается?

Год назад, в первую годовщину полномасштабной войны, мы долго говорили с Борисом – о войне, ее отклике внутри каждого из нас, ее страшном дыхании, обо всем, что связано с ней.

Прошлогодняя выставка тоже собрала много людей. И так же Борис был полон оптимизма. Может, это и есть то самое – настоящий одессит?

Но ведь промелькнул еще один тяжелый кровавый год. Что изменилось за этот период у самого мастера светописи?

– Да, кое-что изменилось. Пожалуй, главное – еще большая уверенность в нашей Победе. Да, да, у меня еще больше уверенности! Вижу глаза наших мальчиков и девушек, которые защищают Украину. Всматриваюсь в эти глаза и понимаю: их не победить! Как бы трудно ни было!.. Да, я оптимист, как говорится, «по жизни»… Но ведь когда бываю «там», то понимаю: дело даже не в собственном оптимизме, а в том духе, что царит среди тех, кто защищает нашу землю. Там все честно, очень честно!.. Вот вы спрашиваете об унынии и пессимизме… Так это у тех, кто ничего не делает. Вот прочитал недавно, выучил как мантру: «Не можешь воевать – помогай. А не можешь ни того, ни другого – молчи!», – уверен Борис Бухман.

Каждая фотография, как подсказывает сам мастер, – это история. Человека или города, села или какого-нибудь крошечного уголка. За каждой фотографией – жизнь и смерть.

– Иногда снимаешь – и знаешь, какая трагедия стоит за мгновением, которое только что поймал объектив. Но у нас нет выбора: нужно идти вперед и побеждать!

От фотографии до фотографии…. Это и разбитые дома, и похороны погибшего… Боль и ненависть, подвиг и жизнь на деоккупированных территориях… Работа волонтеров и медиков. Иногда отчаяние, иногда юмор… Что-то – такое знакомое, что-то – совсем неведомое.

Каждая фотография – сама история. История войны, которая длится 731 день и восемь лет…

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