Война: 731 день и восемь лет – в фотографиях одесского светописца

«731 день и восемь лет войны» – так называется фотовыставка одесского мастера Бориса Бухмана, открывшаяся во Всеукраинском центре болгарской культуры. Как же много людей пришли сюда сегодня!
Одесский светописец Борис Бухман улыбается. Так он встречает каждого, кто сегодня, в скорбную дату начала полномасштабной войны (Боже, уже два года!), пришел на его выставку.
Почти странной показалась мне эта улыбка. Вот люди стоят возле его фотографий и не могут сдержать слезы, а он полон позитива… Как это ему удается?
Год назад, в первую годовщину полномасштабной войны, мы долго говорили с Борисом – о войне, ее отклике внутри каждого из нас, ее страшном дыхании, обо всем, что связано с ней.
Прошлогодняя выставка тоже собрала много людей. И так же Борис был полон оптимизма. Может, это и есть то самое – настоящий одессит?
Но ведь промелькнул еще один тяжелый кровавый год. Что изменилось за этот период у самого мастера светописи?
– Да, кое-что изменилось. Пожалуй, главное – еще большая уверенность в нашей Победе. Да, да, у меня еще больше уверенности! Вижу глаза наших мальчиков и девушек, которые защищают Украину. Всматриваюсь в эти глаза и понимаю: их не победить! Как бы трудно ни было!.. Да, я оптимист, как говорится, «по жизни»… Но ведь когда бываю «там», то понимаю: дело даже не в собственном оптимизме, а в том духе, что царит среди тех, кто защищает нашу землю. Там все честно, очень честно!.. Вот вы спрашиваете об унынии и пессимизме… Так это у тех, кто ничего не делает. Вот прочитал недавно, выучил как мантру: «Не можешь воевать – помогай. А не можешь ни того, ни другого – молчи!», – уверен Борис Бухман.
Каждая фотография, как подсказывает сам мастер, – это история. Человека или города, села или какого-нибудь крошечного уголка. За каждой фотографией – жизнь и смерть.
– Иногда снимаешь – и знаешь, какая трагедия стоит за мгновением, которое только что поймал объектив. Но у нас нет выбора: нужно идти вперед и побеждать!
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От фотографии до фотографии…. Это и разбитые дома, и похороны погибшего… Боль и ненависть, подвиг и жизнь на деоккупированных территориях… Работа волонтеров и медиков. Иногда отчаяние, иногда юмор… Что-то – такое знакомое, что-то – совсем неведомое.
Каждая фотография – сама история. История войны, которая длится 731 день и восемь лет…
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