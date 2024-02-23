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Тренажер для мозку: в Одесі відкрилася виставка Євгена Голубенка

Тренажер для мозку: в Одесі відкрилася виставка Євгена Голубенка

22 лютого в галереї #ArtOdessa в Міському саду відкрилася виставка Євгена Голубенка, яку сам автор назвав “Оптимістичний песимізм”.

Майже всі представлені  роботи, були створені в останні два роки, тож ця назва неймовірно точно описує сьогоднішній стан більшості одеситів, де є місце не лише віри у майбутнє, а й болю, страху, втоми, приправлених певною долею сарказму. 

Перші думки під час обстрілів були досить сюрреальними. Захотілося закінчити розпочаті роботи. Хоча, здавалося б, яка різниця – згорять у пожежі готові роботи чи тільки розпочаті. Думка, навіть підсвідома, про можливість несподіваного раптового кінця, живе у всіх, навіть у самих нелякливих і безбашених. В результаті продуктивність порівняно з попередніми часами різко збільшилася  – говорить автор. 

 Євген Голубенко зізнається, що йому в творчості не властиво гостро реагувати на порядок денний. Проте, сьогоднішнє вилізло в цих роботах на якомусь підсвідому рівні, адже “неможливо ігнорувати палицю, як бʼє тебе по голові”. 

Довгі роки Євген Голубовський працював художником – постановником у кіно. Можливо тому, він підійшов до оформлення виставки використовуючи свій багаторічний досвід розташування предметів в кадрі. Водночас, жодні інші межі не заважають глядачу виходити за рамки його картин. Автор, навпаки, їх розширює, розриває а іноді, взагалі, повністю скасовує. 

Серед робіт багато колажів. Їх завжди цікаво розглядати, знаходити знайомі речі та дивуватися їхньому новому життю в предметах мистецтва. Це не лише демонстрація майстерністості дрібної моторики рук автора, а й тренування дрібної моторики мозку глядача.Тож приходьте тренувати око, мозок та душу, дозвольте собі продовжувати  дивуватися та рефлексувати. 

Фото автора 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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