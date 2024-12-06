Новости Одессы и Одесской области

Открытие елки, фестиваль, концерты: бесплатные события Одессы 6-8 декабря

Открытие елки, фестиваль, концерты: бесплатные события Одессы 6-8 декабря

Николай приходит! Поэтому не пропустите важное событие не только декабря, но и всего года — открытие главной елки города. Ведь, несмотря на войну, мы продолжаем бороться, жить и верить.

И именно елка становится символом света и надежды. А вы уже установили елку дома? О чем вы думали? Что хотите получить в подарок?

Что: Онлайн фестиваль зимнего чтения
Где: Онлайн
Когда: 6 — 8 декабря
Что: Выставка работ Василия Теличко-Эверта
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 6 декабря, 13:00

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 6 декабря, 13:30
Что: Концерт студентов класса флейты
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 6 декабря, 14:00

Что: Поэтически-музыкальная композиция Я ушел на войну
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 6 декабря, 15:00
Что: Открытие главной елки
Где: Дерибасовская
Когда: 6 декабря, 17:30

Что: Славные одесские команды КВУ 1966-1990
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 7 декабря, 15:00
Что: Фотовыставка Анти Хрупкость
Где: Соборная площадь, 2, галерея Диалоги
Когда: 7 декабря, 16:00

Что: Концерт «Надежды маленький оркестрик»
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 7 декабря, 17:00
Что: Большой День поддержки от Святого Николая
Где: Парк Марка Твена
Когда: 8 декабря, 13:00

 

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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