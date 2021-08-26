Законы постоянно меняются: одни нормы добавляют, другие убирают. Все возможные причины для остановки транспортных средств прописаны в статье 35 закона о полиции. Сперва этих причин было двенадцать, потом стало девять, а в этом году уже одиннадцать.

Давайте разберемся, когда полиция может останавливать автомобиль и что нового появилось в законе.

Полицейский имеет право требовать документы у водителя?

Имеет. Но только если назовет причину, по которой остановил автомобиль. Полицейский обязан детально рассказать зачем он попросил остановиться и для чего ему нужно установить личность водителя.

Проверять документы полиция может, когда имеет ориентировку или полагает, что водитель причастен к преступлению, имеет при себе оружие, наркотики и другие запрещенные вещества.

Если же полицейский подошел к автомобилю и сказал «Ваши документы», то такое требование незаконно.

По какой причине могут остановить автомобиль?

Прежде всего — за нарушение Правил дорожного движения или когда дальнейшее движение запрещено.

Если полицейский увидит, что плохо закреплен груз или есть очевидные признаки неисправности автомобиля, например разбита фара, то по закону может подать сигнал об остановке.

Также полицейский может остановить автомобиль:

если есть информация о причастности водителя или пассажиров к преступлению или ДТП

если автомобиль в розыске

если необходимо опросить водителя или пассажиров про обстоятельства ДТП или преступления, свидетелями которого они могли быть

если нужно привлечь водителя в качестве свидетеля или для оказания помощи другим участникам движения

если на автомобиле специальные световые и звуковые сигналы (мигалки) установлены с нарушением

Автомобили на «евробляхах» — это отдельная история. Полиция может остановить такое авто для проверки информации о владельце. В законе о полиции есть два отдельных пункта, согласно которым полицейский не просто может останавливать авто на иностранных номерах, но обязан это сделать, если есть информация о нарушении таможенного законодательства.

Кроме того, недавно в законе появилась норма, что полиция может остановить автомобиль во время проведения профилактических мероприятий для проверки на алкогольное, наркотическое или другое опьянение.

А можно поподробнее о профилактических мероприятиях?

Полицейские могут проверять водителей на алкоголь и наркотики. Для этого у них есть специальные приборы. Само собой, можно отказаться от такой проверки, если вас остановили, но тогда нужно это сделать в медицинском учреждении.

Профилактические осмотры полиция может проводить только в определенное время и дни:

в ночное время с 22 до 8 часов

в праздники и выходные дни

на следующий день после праздников и выходных

Такую поправку в закон о полиции депутаты приняли в феврале 2021 года, когда ужесточили штрафы за пьяное вождение. Это сделали, чтобы снизить аварийность и число жертв на дорогах. Например, с января по июль 2021 года в результате ДТП ежедневно погибало около 7 человек и еще 76 получало травмы. Общая статистика по пострадавшим за этот период — больше 16 тысяч людей.

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Фото: rbc.ua