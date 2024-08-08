Дві медалі завоювали українські борці на Олімпійських іграх 2024 року

Бронзову медаль у ваговій категорії до 87 кг завоював Жан Беленюк. Він здолав суперника з Польщі з рахунком 3:1.

Після поєдинку атлет зняв борцівки. Це означає, що він завершує спортивну кар’єру.

Срібну медаль у ваговій категорії до 67 кг виборов Парвіз Насібов. У фіналі він поступився супернику з Ірану з рахунком 5:6.

Для Насибова це вже друга медаль на Олімпійських іграх. У 2020 році в Токіо він також здобув срібло.

Вітаємо наших атлетів!

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