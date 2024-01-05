Пенсійні посвідчення, соціальна пенсія, оформлення документів: пройшла пряма лінія з Пенсійним фондом для переселенців

Відповіді на запитання під час прямої телефонної лінії надали Олена Болжеларська, начальниця управління з обслуговування громадян, та Анжела Немеш, заступниця начальника управління з питань виплат.

– Чи видають уже пенсійні посвідчення пенсіонерам з-поміж ВПО, які отримали статус із 2014 року?

– Так. Щоб замовити пенсійне посвідчення ви можете звернутись до будь-якого відділу обслуговування громадян (сервісного центру) надавши:

паспорт,

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),

фотокартку.

У заяві, потрібно вказати, в якому відділі обслуговування громадян (сервісному центрі) бажаєте отримати документ. З повним переліком сервісних центрів та телефонами «гарячих ліній» можна ознайомитися: в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (вкладка «Органи ПФУ»); на офіційному сайті Пенсійного фонду України за посиланням (в головному меню обрати вкладку «Контакти» → «Територіальні органи ПФУ»)

– Мені 57,5 років. Цікавить питання соціальної пенсії. Коли її можна оформити?

– Відповідно до статті 9 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон) у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування призначаються такі пенсійні виплати: пенсія за віком, пенсія по інвалідності та пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017-го. Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року.

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, страхового стажу, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 року.

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 року.

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу, визначеного частинами першою – третьою статті 40 Закону на дату досягнення відповідного віку. У випадку відсутності права на пенсію за віком, відповідно до цього закону, особи звертаються до органів соціального захисту за призначенням соціальної допомоги як особі, яка не має права на пенсію, відповідно до ЗУ № 1727-ІV від 18.05.2001 «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

– Оформили пенсійну картку в Дніпровському районі Києва. Пенсія мала прийти через два місяці. Жінці 89,5 років. Чекаємо з 30 жовтня. Коли може бути пенсія?

– Для отримання більш детальної консультації заявниця може звернутися до відділу обслуговування громадян № 4 у Дніпровському районі м. Києва за телефоном: (044) 296-82-62. З повним переліком сервісних центрів та телефонами «гарячих ліній» можна ознайомитися: в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (вкладка “Органи ПФУ”); на офіційному сайті Пенсійного фонду України за посиланням. У головному меню обрати вкладку “Контакти” → “Територіальні органи ПФУ”.

– Я 1963 року народження. Працювала на азотному підприємстві. У цьому році пішла на пенсію. Хорошу заробітну плату отримувала до 2000-го. Усі відомості залишились у Сєвєродонецьку. Як бути в такому випадку? Чи можу я потім перерахувати пенсію з врахуванням інформації про заробіток до 2000 року?

– Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року, незалежно від перерв (ст. 40 № ЗУ 1058-ІV від 09.07.2003 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

– Подавала документи на призначення пенсії до Покровська й отримала відмову: «Невірно вказана дата народження». Телефонувала до Пенсійного фонду Покровська, там сказали, щоб набрала вас. Що мені далі робити?

– Вам необхідно звернутися до будь-якого відділу обслуговування громадян (сервісного центру). З повним переліком сервісних центрів та телефонами «гарячих ліній» можна ознайомитися: в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (вкладка «Органи ПФУ»); на офіційному сайті Пенсійного фонду України за посиланням (в головному меню обрати вкладку «Контакти» → «Територіальні органи ПФУ») або на офіційній сторінці Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.