Велика Михайлівка: село на Одещині заснували після перемоги над турками

Дослідники й досі сперечаються про дату заснування Гросулового – теперішньої Великої Михайлівки. А ми вам пропонуємо невеличкий екскурс у минуле.

Внаслідок перемоги над Османською імперією у війні 1787-1791 років російський царат отримав повний контроль над Північним Причорномор’ям. За Ясським мирним договором, до його складу перейшли українські землі між річками Південний Буг і Дністер (так звана Ханська Україна).

Колись ці землі були малозаселеними. Тут господарювала Очаківська орда — відгалуження Малої Ногайської орди, якій належали південні степи між пониззям Дніпра, Південним Бугом і Дністром, від узбережжя Чорного моря до річки Кодими, в деякі часи — аж до Саврані.

Тож російська влада, вигнавши татар, які займалися скотарством, торгівлею і частково землеробством, загарбані родючі степи, зокрема розташовані в урочищі річки Кучурган, роздарували своїм військовим.

Гросулово: п ерша назва села

Невдовзі їх викупив поручик Іван Гросул-Толстой, який, за деякими даними, 1793-го заснував населений пункт Гросулове (від 1946 року — Велика Михайлівка). В інших джерелах датою заснування селища вказані 1797 та 1826 роки. Хранитель старожитностей Вілен Івис планує разом з колегами-дослідниками після війни встановити справжні історичні дати усіх населених пунктів краю, зокрема Великої Михайлівки. Першими поселенцями тут стали селяни-втікачі та завезені паном кріпаки. Невдовзі виникли села і хутори Полезне, Михайлівка, Міщанка, Учкурня та інші. Пізніше вони злилися з Гросуловим в один населений пункт.

Музей Гросулово

В однойменній краєзнавчій книзі яскраво описав історію цього мальовничого і багатого на талановитих людей краю письменник Геннадій Щіпковський.

Чимало невідомих фактів з історії селища закарбував у двотомнику «Невідома Гросулівщина» Олександр Долгов, який відродив занедбаний Великомихайлівський історико-краєзнавчий музей. Місцеве зібрання старожитностей відчинило свої двері

30 червня 1972 року. Його основою став багатий фондами аматорський музей режисера, художника, а також очільника районного Будинку культури Петра Бикова. Згодом експозиції музею збагачувалися цікавими знахідками археологів та місцевого населення.

На жаль, музею довелося пережити 20 років занепаду.

Нині він іменується «Музей Гросулово». Очолює його Вілен Івис, який зараз захищає нашу Вітчизну. Експозицію, присвячену новітній російсько-українській війні, відкрито минулого року. Військові артефакти передали з фронту захисники-земляки. Надалі музейний простір планують перетворити на «народний хаб».

Варто додати, що ще одна дослідниця, Оксана Бурлай, яскраво описала події давнини у своїх книгах «Знай своє коріння. Ревізькі казки села Велика Михайлівка», «Орестопіль. Історія в документах», «Великомихайлівська волость 1919-1923 рр.» тощо.

Музей імені Григорія Верьовки

Він присвячений хору імені Григорія Верьовки і налічує понад 300 експонатів.

Впродовж 20 років їх збирав журналіст Віталій Первухін з дружиною. Серед експонатів — фотографії, відеозаписи, концертні афіші хорового колективу.

Головним раритетом зібрання є вишиванка, особисто подарована Анатолієм Авдієвським, який пів століття був художнім керівником і головним диригентом цього всесвітньо відомого колективу. 2016-го знаменитому земляку, видатному хормейстеру, педагогу, композитору, академіку, лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка, народному артисту та герою України Анатолію Авдієвському у Великій Михайлівці було відкрито меморіальну дошку.

Прикметно, що у цьому селищі 1995 року одним з перших на Одещині з’явився монумент Кобзареві.

Велика Михайлівка — батьківщина українського лікаря-рентгенолога, доктора медичних наук, професора Тетяни Бабкіної, поетеси Галини Камінної, футболіста Романа Пачева, багатьох захисників України, які поклали своє молоде життя за незалежність нашої країни.

Оспіваний цей край письменниками і поетами Світланою Кривенко, Надією Васильєвою, Тетяною Кривенко, Віталієм Первухіним, Михайлом Рожновим, Валерієм Зарічуком, Петром Супруном, Володимиром Синьковським, Миколою Федецьким.

Історична довідка

7 березня 1923 року — було створено Гросулівський район Одеської округи;

30 грудня 1962 року — Гросулівський район був ліквідований;

4 січня 1965 року — був створений Великомихайлівський район;

17 липня 2020 року — район остаточно припинив існування та більшою частиною увійшов до складу нового Роздільнянського району.

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