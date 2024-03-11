«Вечір сяйва» для особливих людей: у Рені пройшло свято з лімузином і червоною доріжкою

Прогулянки на лімузині з Румунії

Ідейним натхненником щорічних свят-банкетів для людей з особливими потребами вже десять років є американський спортсмен Тім Тібоу, зірка американського футболу та бейсболу.

— Цього року свято проведено в п’ятистах містах 50 країн світу, — розповідає пастор церкви «Світло світу» Мішель Потхітер. — В Україні проводиться тільки у двох містах, одне з них Рені.

За вже сформованою традицією «Вечір сяйва» розпочинається з прогулянок почесних гостей на білому лімузині. І якщо навіть у мирний час для маленького містечка Рені поява машини представницького класу була дивиною, то уявіть вироблений ефект у воєнний період. Організаторам свята найближчий лімузин вдалося знайти тільки в Румунії: коли він в’їжджав в Україну, митниця була шокована!

Корона — для кожного гостя

Після прогулянок кожен почесний гість проходить червоною доріжкою — під бурхливі оплески всіх присутніх. Кожному надягають корону і вручають подарунки.

Людей з інвалідністю в цей день супроводжують не тільки найближчі — у кожного з’являється новий друг. Це волонтер, який усюди супроводжує почесного гостя, допомагає, якщо необхідно, вони спілкуються і просто весело проводять час.

Після ходи червоною доріжкою, коли про кожного почесного гостя ведучий розповідає багато цікавого, адже у всіх є свої таланти, учасники вечора запрошуються за святково накриті столи. Для них виступає зразковий хореографічний ансамбль «Конфетті», аніматори організовують веселі ігри.

Спогадів — на цілий рік

У всіх на пам’ять залишається безліч фотографій і відео — таке яскраве свято згадується цілий рік. І якщо хтось одного разу побував на «Вечорі сяйва», то вже ніколи не пропустить наступного.

— Я приїжджаю на «Вечір сяйва» вже втретє, — розповіла мешканка села Котловина Ренійської громади Оксана Іордек. — Тут збираються хороші люди, приємні, товариські, мені дуже цікаво. Час зараз важкий, тому таке свято не могла пропустити. У мене двоє синів, один опікується мною, а другий пішов на фронт — ми всі дуже переживаємо.

— Моя донька Злата перед поїздкою не спала всю ніч — переживала, що може проспати, — розповідає мама «сонячної» дівчини з Ізмаїла Федора Худієнка. — Минулого року бал їй дуже сподобався. Взагалі це чудове свято — воно повчальне для всіх людей. Тому велике спасибі всім організаторам.

Те, що важливіше за земні скарби

Серед учасників свята є не лише гості зі стажем, а й волонтери зі стажем, які з радістю присвячують свій день людям з особливими потребами. Серед них — Руслана Карайван, яка цього року взяла на свято як помічницю і свою онуку.

— Минулого року ми познайомилися і подружилися з Вікулею, — розповідає Руслана. — Протягом року спілкувалися. І ось ми знову на святі вдвох. Вікуля дуже зраділа, вона взагалі дуже позитивна дівчинка. Як сказано в Біблії, «Не збирайте собі скарбів на землі, де моль і іржа винищують, і де злодії підкопують і крадуть, але збирайте собі скарби на небі». Я так радію, коли бачу посмішку на обличчі Вікулі, вона справді сяє!