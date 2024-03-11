«Вечер сияния» для особенных людей: в Рени прошел праздник с лимузином и красной дорожкой

Прогулки на лимузине из Румынии

Идейным вдохновителем ежегодных праздников-банкетов для людей с особыми потребностями уже десять лет является американский спортсмен Тим Тибоу, звезда американского футбола и бейсбола.

— В этом году праздник проведен в пятистах городах 50 стран мира, — рассказывает пастор церкви «Свет миру» Мишель Потхитер. – В Украине проводится только в двух городах, один из них Рени.

По уже сложившейся традиции «Вечер сияния» начинается с прогулок почетных гостей на белом лимузине. И если даже в мирное время для маленького городка Рени появление машины представительского класса было диковинкой, то представьте произведенный эффект в военный период. Организаторам праздника ближайший лимузин удалось найти только в Румынии: когда он въезжал в Украину, таможня была в шоке!

Корона – для каждого гостя

После прогулок каждый почетный гость проходит по красной дорожке – под бурные аплодисменты всех присутствующих. Каждому надевается корона и вручаются подарки.

Людей с инвалидностью в этот день сопровождают не только самые близкие – у каждого появляется новый друг. Это волонтер, который всюду сопровождает почетного гостя, помогает, если необходимо, они общаются и просто весело проводят время.

После шествия по красной дорожке, когда о каждом почетном госте ведущий рассказывает много интересного, ведь у всех есть свои таланты, участники вечера приглашаются за празднично накрытые столы. Для них выступает образцовый хореографический ансамбль «Конфетти», аниматоры организуют веселые игры.

Воспоминаний – на целый год

У всех на память остается множество фотографий и видео – такой яркий праздник вспоминается целый год. И если кто-то однажды побывал на «Вечере сияния», то уже никогда не пропустит следующий.

— Я приезжаю на «Вечер сияния» уже в третий раз, — рассказала жительница села Котловина Ренийской громады Оксана Иордек. — Здесь собираются хорошие люди, приятные, общительные, мне очень интересно. Время сейчас тяжелое, поэтому такой праздник не могла пропустить. У меня двое сыновей, один опекает меня, а второй ушел на фронт — мы все очень переживаем.

— Моя дочка Злата перед поездкой не спала всю ночь – переживала, что может проспать, — рассказывает мама «солнечной» девушки из Измаила Федора Худиенко. – В прошлом году бал ей очень понравился. Вообще это замечательный праздник — он поучительный для всех людей. Поэтому большое спасибо всем организаторам.

То, что важнее земных сокровищ

Среди участников праздника есть не только гости со стажем, но и волонтеры со стажем, которые с радостью посвящают свой день людям с особыми потребностями. Среди них — Руслана Карайван, которая в этом году взяла на праздник в качестве помощницы и свою внучку.

— В прошлом году мы познакомились и подружились с Викулей, — рассказывает Руслана. – В течение года общались. И вот мы снова на празднике вдвоем. Викуля очень обрадовалась, она вообще очень позитивная девочка. Как сказано в Библии, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Я так радуюсь, когда вижу улыбку на лице Викули, она действительно сияет!