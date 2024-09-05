У ЦНАПі додали послуг: яких саме?

Так, тепер можна скористатися такими послугами, як:

Реєстрація для отримання санаторно-курортного лікування

Люди, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України, зможуть стати на облік для отримання санаторно-курортного лікування. Якщо вони оплатили лікування самостійно, їм буде доступна компенсація його вартості.

Внесення даних до Реєстру пільговиків

Особи, які мають право на пільги, а також члени їхніх сімей чи опікуни, зможуть зареєструвати свої дані в Реєстрі пільговиків через ЦНАП.

Оформлення грошової компенсації для дітей

Батьки чи законні представники дітей, які навчаються в освітніх закладах на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, зможуть оформити щомісячну грошову компенсацію, якщо ці діти не харчуються в шкільних їдальнях.

Також ЦНАПи в Одеській області ввели нові адміністративні послуги у транспортній сфері, які надає Управління патрульної поліції. Ось основні оновлення:

анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

видача дозволу для транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Отримати ці та інші послуги можна за адресою – вулиця Косовська, 2-д або проконсультуватися за телефонами – 15-35 та (048) 705-55-55.

Читайте також: В Одесі найбільший сервісний центр МВС (МРЕВ) переїхав у передмістя: куди і чому.