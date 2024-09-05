Новини Одеси та Одеської області

У ЦНАПі додали послуг: яких саме?

У ЦНАПі додали послуг: яких саме?

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про розширення переліку послуг, які можна буде отримати в усіх центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) по всій країні.

Так, тепер можна скористатися такими послугами, як:

Реєстрація для отримання санаторно-курортного лікування

Люди, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України, зможуть стати на облік для отримання санаторно-курортного лікування. Якщо вони оплатили лікування самостійно, їм буде доступна компенсація його вартості.

Внесення даних до Реєстру пільговиків

Особи, які мають право на пільги, а також члени їхніх сімей чи опікуни, зможуть зареєструвати свої дані в Реєстрі пільговиків через ЦНАП.

Оформлення грошової компенсації для дітей

Батьки чи законні представники дітей, які навчаються в освітніх закладах на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, зможуть оформити щомісячну грошову компенсацію, якщо ці діти не харчуються в шкільних їдальнях.

Також ЦНАПи в Одеській області ввели нові адміністративні послуги у транспортній сфері, які надає Управління патрульної поліції. Ось основні оновлення:

  • анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
  • переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
  • видача дозволу для транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
  • видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Отримати ці та інші послуги можна за адресою – вулиця Косовська, 2-д або проконсультуватися за телефонами – 15-35 та (048) 705-55-55.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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