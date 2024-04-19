У ЦНАП онлайн: як записатися на прийом до фахівця не виходячи з дому

Як записатися до ЦНАПу онлайн

Відкрийте електронний портал cnap.odessa.ua. У лівому верхньому кутку натисніть на «Зареєструватися в черзі на прийом» . Тепер натисніть на кнопку «Почати реєстрацію» та оберіть суб’єкта звернення «Юридична особа/ФОП» або «Фізична особа» . Зі списку оберіть необхідний тип послуг, наприклад «Паспортні послуги» — «Оформлення і видача паспорта громадянина України у зв’язку з втратою або викраденням» . Виберіть, за якою адресою (за районами) ви хочете отримати адмінпослугу. Введіть номер телефону для отримання повідомлення з кодом реєстрації. Введіть код у клітинку, що з’явилася, і натисніть «Далі» . Коли з’явиться розклад прийому громадян на квітень (вільний час виділено чорним жирним шрифтом), натисніть на віконце. Тепер заповніть електронну форму, вказавши особисті дані, номер ідентифікаційного коду та запитання (коментар), яке хочете поставити фахівцеві. Ще раз перевірте вказані вами дані та натисніть на кнопку «Зареєструватися».

Підтвердивши електронний запис, ви можете відвідати фахівця за обраним часом.

Також у розділі «Контакти» або «Питання/Відповіді» можете залишити окреме повідомлення адміністратору ЦНАПу. Для цього необхідно вказати свої прізвище та ім’я, адресу електронної пошти, текст із запитанням та натиснути на кнопку «Залишити повідомлення».

Якщо виникли запитання

Телефонуйте до кол-центру департаменту адмінпослуг за номером 15-35 або (048) 705-55-55 (додатково після виклику натисніть цифру #9).

Графік прийому дзвінків: понеділок-четвер — з 9:00 до 17:00, п’ятниця — з 9:00 до 16:30.