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В Одеській області проходить кінофестиваль: як подивитися фестивальні фільми 

В Одеській області проходить кінофестиваль: як подивитися фестивальні фільми 

8 вересня в місті Болград стартував пʼятий щорічний кінофестиваль етнографічного документального та ігрового кіно “ОКО”. Фестиваль повернувся в Україну, адже в 2022 та 2023 проходив виключно в столиці Болгарії – Софії. Цього року організатори вирішили провести його в двох країнах.  

Розповідаємо, як потрапити на фестиваль, та подивитися фільми, які на 99.9% ніколи не зʼявляться в українських кінотеатрах. 

Фестиваль у Болграді триватиме до 15 вересня. Цього року буде показано понад ста стрічок з 61 країни світу, 88 з них – конкурсні. Але, якщо ви не зможете фізично приїхати в Болград або Софію, тоді приєднатися до фестивалю можна онлайн на платформі Мегого безкоштовно та без реєстрації.  https://megogo.net/ua/collection/film_festival_oko. До речі за результатами всіх показів буде обраний переможець глядацьких симпатій. 

програма фестивалю ОКО на мігого

Цього року на “ОКО” не лише кіно та розмови про кіно. Організатори підготували потужну культурну програму – від безкоштовних екскурсій містом до танцювальних та співочих майстер класів. Також тут пройдуть дискусійні панелі які можна подивитися у Фейсбуці на сторінці фестивалю https://www.facebook.com/okofilmfest 

Я вважаю кіно найкращим інструментом спілкування взаємного від людини до людини.

– говорить Тетяна Станєва, директорка фестивалю “ОКО”

Це культурна зброя через яку ми звершуємо культурну дипломатію. 

Наприклад в 2022 році ми на фестивалі в Болгарії почали з азів “Хто такі українці?”.  Де, як не в фільмах про нашу культуру, про нашу ідентичність, про дім, про ландшафти все це розповідають? І я бачила на власні очі як це працює. 

В Болгаріі мені постійно задають питання: Ви ж один народ? Чому ви воюєте? Люди реально нас не відрізняють. І чомусь саме болгари думають, що ми ближче до Росії, ніж ми між собою. Але саме після цих фільмів становиться зрозуміло, що у нас більше спільного ніж, у них з росією чи у нас. 

У неділю, 15 вересня відбудеться нагородження переможців, концертна програма та показ фільму-закриття. “Болгарська” частина фестивалю розпочнеться 8 листопада в Софії. 

афіша ОКО 2024

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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