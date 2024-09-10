В Одеській області проходить кінофестиваль: як подивитися фестивальні фільми 

Розповідаємо, як потрапити на фестиваль, та подивитися фільми, які на 99.9% ніколи не зʼявляться в українських кінотеатрах.

Фестиваль у Болграді триватиме до 15 вересня. Цього року буде показано понад ста стрічок з 61 країни світу, 88 з них – конкурсні. Але, якщо ви не зможете фізично приїхати в Болград або Софію, тоді приєднатися до фестивалю можна онлайн на платформі Мегого безкоштовно та без реєстрації. https://megogo.net/ua/collection/film_festival_oko. До речі за результатами всіх показів буде обраний переможець глядацьких симпатій.

Цього року на “ОКО” не лише кіно та розмови про кіно. Організатори підготували потужну культурну програму – від безкоштовних екскурсій містом до танцювальних та співочих майстер класів. Також тут пройдуть дискусійні панелі які можна подивитися у Фейсбуці на сторінці фестивалю https://www.facebook.com/okofilmfest

Я вважаю кіно найкращим інструментом спілкування взаємного від людини до людини.

– говорить Тетяна Станєва, директорка фестивалю “ОКО”

Це культурна зброя через яку ми звершуємо культурну дипломатію. Наприклад в 2022 році ми на фестивалі в Болгарії почали з азів “Хто такі українці?”. Де, як не в фільмах про нашу культуру, про нашу ідентичність, про дім, про ландшафти все це розповідають? І я бачила на власні очі як це працює. В Болгаріі мені постійно задають питання: Ви ж один народ? Чому ви воюєте? Люди реально нас не відрізняють. І чомусь саме болгари думають, що ми ближче до Росії, ніж ми між собою. Але саме після цих фільмів становиться зрозуміло, що у нас більше спільного ніж, у них з росією чи у нас.

У неділю, 15 вересня відбудеться нагородження переможців, концертна програма та показ фільму-закриття. “Болгарська” частина фестивалю розпочнеться 8 листопада в Софії.