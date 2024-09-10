Температура морської води в Одесі сьогодні, 10 вересня: чи буде комфортно

У вівторок в Одесі та Одеській області буде комфортна погода – без спеки та опадів. Море теж трохи охололо, але залишається досить теплим для купання.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 10 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 20-21°C. Такої температури цілком достатньо для нетривалих купань.
А за даними ресурсу Seatemperature, Чорне море біля одеського узбережжя прогріється до 22.5°C.
Температура води в курортних місцях Одеської області: