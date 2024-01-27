В Одесі відкрилася виставка памʼяті Алли Крикун (фоторепортаж)

26 січня 2024 року в галереї Міського саду «Art Odessa» відкрилася виставка памʼяті Алли. Виставку зібрали її друзі, адже її основою стали роботи, які зберігаються в будинках одеситів, одеському Музеї сучасного мистецтва, галереях.

– Ми планували виставку Алли Крикун ще в минулому році – розповідає кураторка проєкту Олена Павлова. – Вона просила нас трохи почекати, адже хотіла додати нових робіт. Алла не встигла. Але ми все одно це зробили.

Залишилися її роботи. Повні жагою до життя. Повні енергії і любові. Повні крику. Повні посиланнями до наших корінь.

Окрім живопису вона любила котів та рибалку, тепле сонце та свіжий вітер рідного чорноморського степу. Все це Алла залишила на своїх полотнах: і стиглі груші та повні соняшники, неймовірної синеви небо, рудих котів та обличчя не голених друзів…

А ще вона писала вірші. Короткі, проникливі, філософські…

Що ж то було?

Чи то був сон?

Чи то життя пройшло,

Що ж то було?

Аллу поховоли на її батьківщині – в селі Любополь на березі Тилигульського лиману, там де й досі живуть родичі худоєниці. Але в Одесі залишилися чотири кошеняти, та четверо дорослих котів та кішок, яких вона опікувала. 067- 486-15-30 – за цим телефоном можна передати гроші на корм або забрати тварину до себе в дім.

Фото авторки