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Афіша Одеси 26-28 січня 2024 року: концерт, вистава, екскурсія, виставка

Афіша Одеси 26-28 січня 2024 року: концерт, вистава, екскурсія, виставка

Ви ще не були в музеї одеського електротранспорту? Тоді недільним ранком у вас є  можливість відвідати це цікаве місце, наповнене історією (не забудьте зарезервувати місце)! Але якщо ви любите інші історії та інші локації, то на вас чекають вже у пʼятницю в культурному центрі Union, а потім в галереї ArtOdessa на двох виставкових проєктах. У суботу всіх одеситів запрошують на перегляд вистави Одеського театру ляльок, присвяченого памʼяті жертв Голокосту “Кадіш”. 

Розкажіть нам потім, як ви провели останні вихідні дні цього непростого січня. Тихих та лагідних  вихідних всім нам!

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 26 січня, 13:30

розмовний клуб

Що: Проєкт «Фальшивий паспорт чи право на життя»
Де: Троїцька, 43, Union
Коли: 26 січня, 15:00

вистава

Що: Виставка “Terra majoris. Земля предків Алли Крикун
Де: Міський сад, галерея ArtOdessa
Коли: 26 січня, 17:00

виставка

Що: “Гірше не буде” – відкритий мікрофон для музикантів
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 26 січня, 18:00

концерт

Що: Вистава “Кадіш”
Де: Пастера, 15, Одеський театр ляльок
Коли: 27 січня, 17:00

кадіш

Що: Заняття з модульного оригамі
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 27 січня, 18:00

оригамі

Що: Екскурсія в музей трамвая
Де: Олексіївська площа,21А, Депо
Коли: 28 січня, 12:00
Запис обовʼязковий: 0503994211

трамвайна екскурсія

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