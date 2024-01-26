Афіша Одеси 26-28 січня 2024 року: концерт, вистава, екскурсія, виставка

Розкажіть нам потім, як ви провели останні вихідні дні цього непростого січня. Тихих та лагідних вихідних всім нам!

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 26 січня, 13:30

Що: Проєкт «Фальшивий паспорт чи право на життя»

Де: Троїцька, 43, Union

Коли: 26 січня, 15:00

Що: Виставка “Terra majoris. Земля предків Алли Крикун

Де: Міський сад, галерея ArtOdessa

Коли: 26 січня, 17:00

Що: “Гірше не буде” – відкритий мікрофон для музикантів

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 26 січня, 18:00

Що: Вистава “Кадіш”

Де: Пастера, 15, Одеський театр ляльок

Коли: 27 січня, 17:00

Що: Заняття з модульного оригамі

Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького

Коли: 27 січня, 18:00

Що: Екскурсія в музей трамвая

Де: Олексіївська площа,21А, Депо

Коли: 28 січня, 12:00

Запис обовʼязковий: 0503994211