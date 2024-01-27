В Одессе открылась выставка памяти Аллы Крикун (фоторепортаж)

26 января 2024 года в галерее Городского сада Art Odessa открылась выставка памяти Аллы. Выставку собрали ее друзья, ведь ее основой стали работы, хранящиеся в домах одесситов, одесском Музее современного искусства, галереях.

– Мы планировали выставку Аллы Крикун еще в прошлом году – рассказывает куратор проекта Елена Павлова. – Она просила нас немного подождать, потому что хотела добавить новых работ. Алла не успела. Но мы все равно это сделали.

Остались ее работы. Полны жаждой жизни. Полные энергии и любви. Полные крика. Полные ссылки на наши корни…

Кроме живописи она любила кошек и рыбалку, теплое солнце и свежий ветер родной черноморской степи. Все это Алла оставила на своих холстах: и спелые груши и полные подсолнухи, невероятной синевы небо, рыжих кошек и лица небритых друзей…

А еще она писала стихи. Короткие, проницательные, философские…

Что же это было?

Был ли это сон?

То ли жизнь прошла,

Что же это было?..

Аллу похоронили на ее родине – в селе Любополь на берегу Тилигульского лимана, там где до сих пор живут родственники художницы.

Но в Одессе остались четыре котенка, и четверо взрослых кошек и кошек, которых она опекала. 067-486-15-30 – по этому телефону можно передать деньги на корм или забрать животное к себе в дом.

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