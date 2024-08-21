В Одессе начали массово сохнуть липы (фото, видео)

По словам специалиста, гибели лип как правило способствует ряд факторов.

Во-первых, стоит отметить, что липа является типичным деревом лесной зоны Европы и Северной Америки. А нынешние изменения климата приводят к тому, что у нас смещаются природные зоны и постепенно на нас надвигаются субтропики. И как следствие – в Украине начали расти тропические и субтропические культуры, а вот деревья умеренной зоны, в том числи и липы, страдают от этих климатических изменений.

Во-вторых, как отмечает Владимир Немерцалов, липы часто становятся объектом «посягательств» паутинных клещей, которые каждый год достаточно активно потребляют листья этих деревьев и при этом достаточно активны в жаркие дни.

«При жаркой погоде, а клещи – это животные условно хладнокровные – имеют скорость обмена веществ, которая у них зависит от температуры воздуха. Поэтому, чем теплее, чем больше солнечных дней, тем более активно они ведут и активно размножаются, тем больше генерация паутинных клещей образуются на липе, и, собственно, и употребляют ее листья, листья опадают, и мы видим деревья в таком заброшенном состоянии», – поясняет биолог.

И еще одна причина медленной гибели лип может заключаться в том, что в городских насаждениях все деревья имеют свой срок роста.

«Если мы говорим именно об уличных насаждениях, не парковых, не дворовых, то для такого дерева, как липа срок эксплуатации (жизни) составляет около 40, у некоторых видов лип – до 80 лет. Соответственно, достигшие этого возраста деревья уже априори теряют свои декоративные качества и приходят к такому болезненному состоянию», — разъясняет Владимир Немерцалов.

Таким образом, можно отметить, что одесские липы могут погибать по трем причинам: первая – климатическая (жара), вторая – биологическая (паутинные клещи) и третья причина – урбанистическая (каждые 40-60-80 лет, в зависимости от породы деревьев, их стоит обновлять на наших улицах города).

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