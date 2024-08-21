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В Одессе начали массово сохнуть липы (фото, видео)

В Одессе начали массово сохнуть липы (фото, видео)

Многие одесситы заметили, что вслед за потерявшими кору платанами в Одессе начали увядать липы. В том числе в самом центре города, на Дерибасовской. О возможных причинах «Одесской Жизни» рассказал кандидат биологических наук Владимир Немерцалов.

По словам специалиста, гибели лип как правило способствует ряд факторов.

Гибнут липы в центре Одессы

Во-первых, стоит отметить, что липа является типичным деревом лесной зоны Европы и Северной Америки. А нынешние изменения климата приводят к тому, что у нас смещаются природные зоны и постепенно на нас надвигаются субтропики. И как следствие – в Украине начали расти тропические и субтропические культуры, а вот деревья умеренной зоны, в том числи и липы, страдают от этих климатических изменений.

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Во-вторых, как отмечает Владимир Немерцалов, липы часто становятся объектом «посягательств» паутинных клещей, которые каждый год достаточно активно потребляют листья этих деревьев и при этом достаточно активны в жаркие дни.

Сохнут липы в Одессе
Сохнут липы в Одессе2
Сохнут липы в Одессе3
Сохнут липы в Одессе, Дерибасовская
Сохнут липы в Одессе, центр
Сохнут липы на Дерибасовской в Одессе

«При жаркой погоде, а клещи – это животные условно хладнокровные – имеют скорость обмена веществ, которая у них зависит от температуры воздуха. Поэтому, чем теплее, чем больше солнечных дней, тем более активно они ведут и активно размножаются, тем больше генерация паутинных клещей образуются на липе, и, собственно, и употребляют ее листья, листья опадают, и мы видим деревья в таком заброшенном состоянии», – поясняет биолог.

И еще одна причина медленной гибели лип может заключаться в том, что в городских насаждениях все деревья имеют свой срок роста.

Сохнут липы в Одессе, центр2

«Если мы говорим именно об уличных насаждениях, не парковых, не дворовых, то для такого дерева, как липа срок эксплуатации (жизни) составляет около 40, у некоторых видов лип – до 80 лет. Соответственно, достигшие этого возраста деревья уже априори теряют свои декоративные качества и приходят к такому болезненному состоянию», — разъясняет Владимир Немерцалов.

Таким образом, можно отметить, что одесские липы могут погибать по трем причинам: первая – климатическая (жара), вторая – биологическая (паутинные клещи) и третья причина – урбанистическая (каждые 40-60-80 лет, в зависимости от породы деревьев, их стоит обновлять на наших улицах города).

Сохнут липы в Одессе, центр3
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Сохнут липы в Одессе, центр5
Сохнут липы в Одессе, центр6
Сохнут липы в Одессе, центр7
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Сохнут липы в Одессе, центр9

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