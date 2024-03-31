У Любашівці нагадали про ризик спалаху кору

Міністерство охорони здоров’я Румунії оголосило про цю небезпеку на національному рівні ще 5 грудня минулого року. Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Бухаресті, Брашові та Муреші. Аби попередити розповсюдження захворювання на європейський регіон, проводять вакцинацію немовлят від 9 до 11 місяців.

На Одещині також вжито заходи на упередження поширення кору, оскільки не припиняються міграційні потоки українців через Румунію в Європу, а звідти — додому, в Україну. Тим паче що в нашій області вже виявлено випадки захворювання на кір. Впродовж зими зареєстровано чотири лабораторно підтверджені випадки кору серед нещеплених дітей.

Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб запровадили на Одещині «Дні любові до вакцинації».

У Любашівці круглий стіл «Щеплення — суперсила від хвороб!» зібрав медичних працівників та освітян Любашівської та Зеленогірської громад.

Модераторка — лікар-епідеміолог відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Подільського району Надія Шевченко нагадала, що кір — заразне захворювання, яке швидко поширюється та за короткий період може уражати велику кількість дітей. Специфічного лікування від нього не існує. Також кір може спричиняти серйозні ускладнення. Тому вихід єдиний — повна імунізація населення.

На жаль, багато батьків відмовляються від вакцинації дітей через релігійні переконання. Так, на Любашівщині вже зафіксовано 92 такі випадки. Наприклад, у сільській родині одного священника не щеплені усі 10 діточок!

Медики звернулись до педагогічних працівників з проханням роз’яснювати батькам важливість вакцинації від кору, адже щеплені діти хворіють у більш легкій формі, а у нещеплених можуть бути ускладнення, навіть з летальним наслідком.

Щоб допомогти захистити українських дітей від небезпечних хвороб, Дитячий фонд ООН закупив понад три мільйони доз вакцин проти поліомієліту, гепатиту В, дифтерії-правця для дітей та дорослих, кору-паротиту-краснухи, БЦЖ для профілактики туберкульозу, п’ятивалентну вакцину, вакцину проти сказу. А у січні 2024-го — 350 тисяч доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця і 340 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту.