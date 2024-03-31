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Субсидія через «Дію»: подати заяву тепер займе всього 10 хвилин

Субсидія через «Дію»: подати заяву тепер займе всього 10 хвилин

Змінився процес подання заяв на субсидію через «Дію». Час оформлення заявки скоротився втричі — з 30 до 10 хвилин, а кількість полів в анкеті урізали з 21 до 7.

Оформлення субсидії онлайн у «Дії» доступне тільки для тих громадян, які ще жодного разу не подавали відповідну заяву. Тим, хто вже отримував субсидії раніше, вони продовжуються або автоматично, або після звернення до органів соціального захисту.

— Більшість документів автоматично підтягнеться з реєстрів, не потрібно стояти в чергах, збирати довідки та заповнювати довгі анкети, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як оформити субсидію онлайн через «Дію»

  1. Крок 1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в особистому кабінеті на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
  2. Крок 2. У меню «Послуги» на порталі «Дія» оберіть «Пенсії, пільги та допомога», потім «Заява на субсидію».
  3. Крок 3. Перевірте коректність своїх даних, за необхідності оновіть їх у профілі користувача.
  4. Крок 4. Вкажіть адресу, за якою хочете отримати субсидію.
  5. Крок 5. Виберіть необхідні комунальні послуги зі списку доступних і заповніть поля за кожною з них.
  6. Крок 6. Вкажіть IBAN рахунку, на який надходитиме субсидія.
  7. Крок 7. Зазначте дані осіб, зареєстрованих у квартирі або будинку, а також їхніх родичів. Внутрішньо переміщеним особам або орендодавцям необхідно вказати дані тільки тих, хто фактично проживає в будинку. Під час розрахунку враховуються доходи людей, зазначених у заяві субсидії.
  8. Крок 8. Перевірте дані сформованої заяви, підпишіть електронним підписом і надішліть.

Під час призначення субсидії на послуги тепло-, електро- та газопостачання враховується тривалість опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня.

Отримати житлові субсидії можуть сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша за визначений для них обов’язковий платіж. Цей показник розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить від доходу сім’ї.

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