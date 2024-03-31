Субсидія через «Дію»: подати заяву тепер займе всього 10 хвилин

Оформлення субсидії онлайн у «Дії» доступне тільки для тих громадян, які ще жодного разу не подавали відповідну заяву. Тим, хто вже отримував субсидії раніше, вони продовжуються або автоматично, або після звернення до органів соціального захисту.

— Більшість документів автоматично підтягнеться з реєстрів, не потрібно стояти в чергах, збирати довідки та заповнювати довгі анкети, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як оформити субсидію онлайн через «Дію»

Крок 1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в особистому кабінеті на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID. Крок 2. У меню «Послуги» на порталі «Дія» оберіть «Пенсії, пільги та допомога», потім «Заява на субсидію». Крок 3. Перевірте коректність своїх даних, за необхідності оновіть їх у профілі користувача. Крок 4. Вкажіть адресу, за якою хочете отримати субсидію. Крок 5. Виберіть необхідні комунальні послуги зі списку доступних і заповніть поля за кожною з них. Крок 6. Вкажіть IBAN рахунку, на який надходитиме субсидія. Крок 7. Зазначте дані осіб, зареєстрованих у квартирі або будинку, а також їхніх родичів. Внутрішньо переміщеним особам або орендодавцям необхідно вказати дані тільки тих, хто фактично проживає в будинку. Під час розрахунку враховуються доходи людей, зазначених у заяві субсидії. Крок 8. Перевірте дані сформованої заяви, підпишіть електронним підписом і надішліть.

Під час призначення субсидії на послуги тепло-, електро- та газопостачання враховується тривалість опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня.

Отримати житлові субсидії можуть сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша за визначений для них обов’язковий платіж. Цей показник розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить від доходу сім’ї.