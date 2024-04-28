Уламки «шахедів» і пиво: фестиваль-ярмарок у Літньому театрі Міського саду (фоторепортаж)

Він проходить у Літньому театрі Міського саду, тут смачні аромати, цікаві сувеніри. Та й дітям є чим займатись. Хоча й діти відходять від ігрового майданчика та вивчають, як же виглядають оті «шахеди», точніше уламки з них.

І все ж, людей багато. Лунає музика, смажиться м’ясо, келихи пива немов намагаються доповнити картинку про головне – «життя триває». Це ж Odesa Beer Festival!

Він триває три дні, і якщо ви не побували тут у перші два, то у неділю фестиваль продовжується – з 12:00 до 22:00 (вхід вільний).

Організатори запевняють: «крафтярі та вуличні шеф-кухарі знов об’єднаються для вас в одному місці, щоб нагадувати усьому світу, що ми міцно тримаймося, бо ми незламні, й ще вміємо насолоджуватися життям! На майданчику будуть створені гостьові зони та багато сидячих місць».

Є у фестивалю особливість: алкогольні напої розливаються виключно в скляні келихи з логотипом фестивалю, які можна придбати на заході в організаторів, або прийти з келихами минулих фестів та актуалізувати їх через фірмові силіконові стрічки.

Вартість келиха – від 150 грн.

А ще організатори нагадують, що живемо ми під час воєнного стану: «Цей захід не є фестивалем до якого звикли відвідувачі у мирні часи! Загальними цілями заходу є збір коштів на допомогу людям, хто захищає нашу славну Україну й на допомогу сім’ям тих, хто вже виконав свій обов’язок та залишився навіки в наших серцях!»…

Фото авторки