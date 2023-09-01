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В Одесі стартував фестиваль-ярмарок: пиво, келихи, військові артефакти (фоторепортаж)

В Одесі стартував фестиваль-ярмарок: пиво, келихи, військові артефакти (фоторепортаж)

Перший день другої осені на воєнному стані в Одесі… В Літньому театрі Міського саду стартував триденний Всеукраїнський благодійний фестиваль-ярмарок в об’єднаному форматі.

Музика, смачні страви, пиво… А ще — келихи, келихи… І, звісно ж, збір на допомогу нашим захисникам.

Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива

Організатори фестивалю у Літньому театрі наголошують:

Пивовари, винороби, сировари та вуличні шеф-повари об’єднаються для вас в одному місці, щоб нагадати усьому світу, що ми насправді незламні!.. З кожного придбаного келиху ви допомагаєте нашим хлопцям, бо організатори зцілюють захід на допомогу людям, які захищають нашу славну Україну й на допомогу сім’ям тих, хто вже виконав свій обов’язок та залишився навіки в наших серцях!

Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива

До речі, військові артефакти тут теж можна побачити, волонтери пояснюють, «що воно таке», дуже цікаво розказують про все, що представлено на цій мінівиставці. Все це волонтери привозили із різних гарячих точок…

Фестиваль пива
Фестиваль пива
Фестиваль пива

Вхід на фестиваль вільний.

Фестиваль пива
Фестиваль пива

Фестиваль триватиме три дні — з 1 по 3 вересня, з 12.00 до 22.00.

Фото: Марія Котова.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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