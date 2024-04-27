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Одеський Міський сад перетворився на книжкове свято (фоторепортаж)

Одеський Міський сад перетворився на книжкове свято (фоторепортаж)

Міський сад Одеси… Пісні й танці. Майстер-класи для дітей. І головне – знайомство з її величністю Книгою. І так, здається, немає ніякої війни. Діти й дорослі в захваті: проходить Bookfest-2024 – великий бібліотечний фестиваль, який присвячується Всесвітньому дню книги та авторського права.

Його організатори – Централізована міська бібліотечна система для дітей м. Одеси та Департамент культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції ОМР.

Фестиваль починається… Та для кого як: хтось відірватись не може від знайомства з новими книжками, хтось поспішає щось зліпити-створити-намалювати, а хтось не може відійти від Ротонди, яка стала виставковою залою для фоторобіт «Книга в кадрі». Всі вони, звісно, пов’язані з книжками.

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А ці фотозони!.. Зазирніть в містичне королівство. Чи потрапте у якусь ще незнайому казку…

Ви вже притомились? Тоді просто сідайте та слухайте концерт за участі Музичних шкіл та мистецьких колективів міста.

Та діти не поспішають сідати. Стільки ж цікавого! Знайомство з авторами, що пишуть книжки для дітей, з майстрами що навчають робити оригамі чи святкові листівки та ще усьому цікавому, навіть неймовірному.

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Додамо, що захід і цікавий, і пізнавальний. А ще дуже-дуже веселий. Здається, я давно не чула, аби дитячий сміх лунав так дзвінко і радісно!

До речі, дорослі теж не квапились покинути цей казковий фестиваль!..

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Фестиваль в Горсаду, Одесса, 27 апреля 2024

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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