Одеський Міський сад перетворився на книжкове свято (фоторепортаж)

Його організатори – Централізована міська бібліотечна система для дітей м. Одеси та Департамент культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції ОМР.

Фестиваль починається… Та для кого як: хтось відірватись не може від знайомства з новими книжками, хтось поспішає щось зліпити-створити-намалювати, а хтось не може відійти від Ротонди, яка стала виставковою залою для фоторобіт «Книга в кадрі». Всі вони, звісно, пов’язані з книжками.

А ці фотозони!.. Зазирніть в містичне королівство. Чи потрапте у якусь ще незнайому казку…

Ви вже притомились? Тоді просто сідайте та слухайте концерт за участі Музичних шкіл та мистецьких колективів міста.

Та діти не поспішають сідати. Стільки ж цікавого! Знайомство з авторами, що пишуть книжки для дітей, з майстрами що навчають робити оригамі чи святкові листівки та ще усьому цікавому, навіть неймовірному.

Додамо, що захід і цікавий, і пізнавальний. А ще дуже-дуже веселий. Здається, я давно не чула, аби дитячий сміх лунав так дзвінко і радісно!

До речі, дорослі теж не квапились покинути цей казковий фестиваль!..

Фото авторки