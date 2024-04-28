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Обломки «шахедов» и пиво: фестиваль-ярмарка в Летнем театре Горсада (фоторепортаж)

Обломки «шахедов» и пиво: фестиваль-ярмарка в Летнем театре Горсада (фоторепортаж)

Такие они теперь, наши фестивали: предупреждение о ближайших убежищах и выставка артефактов полномасштабной войны. А еще – сбор на ВСУ (фестиваль благотворительный).

Хотя зовется все так мирно: фестиваль-ярмарка.

Он проходит в Летнем театре Горсада, здесь витают вкуснейшие ароматы, есть и интересные сувениры. Да и детям есть чем заниматься. Хотя и дети отходят от игровой площадки и изучают, как же выглядят те «шахеды», точнее, их обломки.

И все же людей много. Раздается музыка, жарится мясо, бокалы пива словно пытаются дополнить картинку о главном – «жизнь продолжается». Это же Odesa Beer Festival!

Odesa Beer Festival, вход в Летний театр
Odesa Beer Festival, много пива
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Пивной фестиваль в Летнем театре Горсада
Odesa Beer Festival, артефакты
Odesa Beer Festival, рыба
Odesa Beer Festival, прапор
Odesa Beer Festival,Ю шарики
Odesa Beer Festival, сбор на ЗСУ

Он длится три дня, и если вы не побывали здесь в первые два, то сегодня, в воскресенье, фестиваль продолжается с 12:00 до 22:00 (вход свободный).

Организаторы заверяют: «мастера крафтовой продукции и уличные шеф-повара вновь объединяются для вас в одном месте, чтобы напоминать всему миру, что мы крепко держимся, потому что мы несокрушимы, и еще умеем наслаждаться жизнью! На площадке будут созданы гостевые зоны и много сидячих мест».

Есть у фестиваля особенность: алкогольные напитки разливаются исключительно в стеклянные бокалы с логотипом фестиваля, которые можно приобрести на мероприятии у организаторов, или прийти с бокалами прошлых фестивалей и актуализировать их через фирменные силиконовые ленты.

Стоимость бокала – от 150 грн.

Odesa Beer Festival, сбор средств
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Odesa Beer Festival, ярмарка
Odesa Beer Festival, Летний театр
Odesa Beer Festival, продажа
Odesa Beer Festival, кальян

А еще организаторы напоминают, что живем мы во время военного положения: «Это мероприятие не является фестивалем, к которому привыкли посетители в мирные времена! Общими целями мероприятия является сбор средств на помощь людям, защищающим нашу славную Украину и на помощь семьям тех, кто уже исполнил свой долг и остался навеки в наших сердцах!»…

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Odesa Beer Festival, столы
Odesa Beer Festival, шахед
Odesa Beer Festival, напоминание о войне
Odesa Beer Festival, выставка

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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