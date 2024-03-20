«Український Південь»: як козаки-мазепинці переселилися на землі Одещини (відео)

За словами голови Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергія Гуцалюка, другий фільм проєкту розповідає про історію переселення мазепинських козаків у південні регіони України, їхню роль в освоєнні Півдня України, і, зокрема, Одещини.

Іван Мазепа (1639-1709) — гетьман України (1687-1709), видатний політичний і військовий діяч, меценат, дипломат. Його правління позначилося розквітом української культури та козацької держави, а його постать досі залишається однією з найсуперечливіших в українській історії.

Іван Мазепа увійшов в історію як один із найвидатніших гетьманів України і залишається символом боротьби за українську незалежність.

Він проводив активну політику централізації влади, що дало можливість зміцнити українську державність.

За його правління значно зросли торгівля, ремесла, освіта, культура.

Він активно підтримував розвиток української мови, літератури, мистецтва та архітектури. Його діяльність суттєво вплинула на розвиток української державності, культури та самосвідомості.

— Ім’я видатного українського гетьмана Івана Мазепи та відзначеного московською пропагандою «Дикого поля» для багатьох не переплітається, а дарма. Бо свій земний шлях гетьман Мазепа завершив тут — на березі Дністра… У зйомках фільму брав участь мій бойовий побратим одесит Павло Баранов, реконструктор, з яким ми разом воювали проти окупантів. Він виступає в ролі козака Макара Компанійця, — повідомив Сергій Гуцалюк.

Нагадаємо, перший фільм проєкту був присвячений місту Білгороду-Дністровському.

Фото: Facebook Сергія Гуцалюка