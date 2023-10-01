Українські традиції: Покрова Богородиці – особливе свято для козаків

Цього року 1 жовтня в Україні відзначають одразу три свята – День захисника України, День українського козацтва та Покров Пресвятої Богородиці. Покров день для українських козаків був особливим святом.

Свято Покрови Богородиці, яка вважалася покровителькою українських козаків, здавна було одним із найшанованіших в Україні. Саме цього дня козаки збирали велику раду, обирали гетьмана та членів старшини, розробляли проекти військових походів та плани на перспективу. Про те, чому саме цей день став найголовнішим для козаків, розповідає давня легенда.

У ІХ столітті київський князь Аскольд, який поклонявся язичницьким ідолам, пішов походом на християнський Константинополь. Військо князя оточило місто, і облога тривала багато днів. Знесилені та налякані жителі Константинополя звернулися з молитвою до Богородиці – із проханням захистити їх від ворога.

За легендою, Богородиця стала мешканцям Константинополя і накрила їх своїм покривалом. Воїни, що облягали місто, раптом побачили, як люди за фортечними стінами зникли, наче їх і не бувало. Аскольд забрав дружину, відступив від стін Константинополя і повернувся додому. Але диво, яке бачив князь, не давало йому спокою. І невдовзі Аскольд прийняв хрещення і став християнином.

Згодом свято Покрови Пресвятої Богородиці стало одним із найшанованіших у Київській Русі, а починаючи з XIV століття – і у козаків. Український народ його так і називав Козацький Покров.

Козаки почали селитися на Січі – тут збиралися вільні люди, які мріяли навчитися військовому мистецтву та присвятити себе захисту рідної землі. Запорізьку Січ на той час сміливо можна було б назвати першим демократичним об’єднанням з ознаками республіканського ладу. Основними принципами козаків були рівність і свобода для кожного. Права та обов’язки були у всіх, незважаючи на соціальне становище. При цьому на Січі підтримувалася сувора дисципліна (аж до смертної кари за вживання алкоголю під час бойових дій), а в арсеналі запорожців були унікальні навички та вміння, які принесли їм славу непереможних воїнів.

День українського козацтва стали відзначати в Україні 1999 року. І основа цього свята як історична – козацькі ідеї, патріотизм, сила духу і бойові мистецтва стали відроджуватися у суспільстві і знайшли прибічників у нашій країні.

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