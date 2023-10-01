Новини Одеси та Одеської області

Українські традиції: Покрова Богородиці – особливе свято для козаків

Українські традиції: Покрова Богородиці – особливе свято для козаків

Цього року 1 жовтня в Україні відзначають одразу три свята – День захисника України, День українського козацтва та Покров Пресвятої Богородиці. Покров день для українських козаків був особливим святом.

Свято Покрови Богородиці, яка вважалася покровителькою українських козаків, здавна було одним із найшанованіших в Україні. Саме цього дня козаки збирали велику раду, обирали гетьмана та членів старшини, розробляли проекти військових походів та плани на перспективу. Про те, чому саме цей день став найголовнішим для козаків, розповідає давня легенда.

У ІХ столітті київський князь Аскольд, який поклонявся язичницьким ідолам, пішов походом на християнський Константинополь. Військо князя оточило місто, і облога тривала багато днів. Знесилені та налякані жителі Константинополя звернулися з молитвою до Богородиці – із проханням захистити їх від ворога.

За легендою, Богородиця стала мешканцям Константинополя і накрила їх своїм покривалом. Воїни, що облягали місто, раптом побачили, як люди за фортечними стінами зникли, наче їх і не бувало. Аскольд забрав дружину, відступив від стін Константинополя і повернувся додому. Але диво, яке бачив князь, не давало йому спокою. І невдовзі Аскольд прийняв хрещення і став християнином.

покрова богородиці

Згодом свято Покрови Пресвятої Богородиці стало одним із найшанованіших у Київській Русі, а починаючи з XIV століття – і у козаків. Український народ його так і називав Козацький Покров.

Козаки почали селитися на Січі – тут збиралися вільні люди, які мріяли навчитися військовому мистецтву та присвятити себе захисту рідної землі. Запорізьку Січ на той час сміливо можна було б назвати першим демократичним об’єднанням з ознаками республіканського ладу. Основними принципами козаків були рівність і свобода для кожного. Права та обов’язки були у всіх, незважаючи на соціальне становище. При цьому на Січі підтримувалася сувора дисципліна (аж до смертної кари за вживання алкоголю під час бойових дій), а в арсеналі запорожців були унікальні навички та вміння, які принесли їм славу непереможних воїнів.

День українського козацтва стали відзначати в Україні 1999 року. І основа цього свята як історична – козацькі ідеї, патріотизм, сила духу і бойові мистецтва стали відроджуватися у суспільстві і знайшли прибічників у нашій країні.

Ми також розповідали про те, як козаки Одесу будували.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати