Українців попередили про купюри, які не приймаються до оплати

Про це повідомила прес-служба НБУ.

За даними НБУ, з 1 жовтня 2023 року не приймаються до оплати купюри старих зразків, які були випущені в 1992-2001 роках, номіналом:

200 гривень;

100 гривень;

20 гривень;

10 гривень;

5 гривень;

2 гривні;

1 гривня.

Також з цієї дати не приймаються до оплати монети номіналом 25 копійок, які були виведені з обігу разом з монетами 1, 2 і 5 копійок у 2019 році.

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Українці, які мають такі купюри або монети, можуть обміняти їх на діючі грошові знаки в банках або в НБУ.

Але у разі, якщо купюра або монета пошкоджена, банк має право відмовити в обміні, якщо залишилося менше 55% від її площі. Але і в такому випадку є вирішення проблеми – можна звернутися до НБУ, де проведуть безкоштовне дослідження і вирішать питання про обмін.

НБУ закликає громадян перевіряти свої гаманці та сейфи на наявність старих купюр і монет, щоб у подальшому їх обміняти. Також громадян закликають не приймати такі гроші від інших осіб.

Також НБУ нагадує, що в Україні діють гривневі купюри номіналом 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 і 1 гривня нових зразків, які були введені в обіг з 2003 року, а також монети номіналом 10, 5, 2, 1 гривня, 50 і 10 копійок.

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