У вересні здорожчає пальне, запровадять повернення грошей за купівлю українських товарі і скоротять грошову допомогу

Ціни на пальне підвищать, а що з продуктами?

В липні Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає підвищення акцизу на пальне з 1 вересня. Прогнозується, що ціна на бензин і дизель зросте вже у вересні на 1,66 гривні.

Попри те, що законопроект ухвалено в липні, його досі не підписав президент. Якщо цього не станеться найближчим часом, то дію законодавчого акта буде відтерміновано.

Але якщо найближчим часом все ж таки бензин і дизпаливо подорожчають — піднімуться ціни і в магазинах. Наприклад, аграрії, які є одними з найбільших споживачів нафтопродуктів, зазначають, що додаткові витрати закладуть у ціну продуктів харчування. Зокрема, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує зростання ціни на хліб на 4-6%.

Хто з переселенців може залишитися без виплат

Як запевняють в уряді, з 1 вересня виплати продовжать отримувати ВПО, які мали на них право раніше. Також там спростовують чутки про те, що нібито без допомоги держави залишаться діти, які не будуть навчатися офлайн.

Однак слід знати, що автоматично виплати не подовжать:

людям, які перебувають за кордоном більше ніж 30 днів поспіль без обґрунтованих причин;

тим, хто повернувся до свого місця проживання;

тим, хто перебуває у місцях позбавлення волі.

Також, відповідно до постанови №709, виплати не отримуватимуть переселенці, які з 1 серпня 2023 року здійснили значні фінансові витрати: придбали транспортний засіб, купили земельну ділянку, будинок, квартиру, іноземну валюту, техніку тощо на суму понад 100 тисяч гривень. Також можуть не розраховувати на подовження виплат люди, які мають власну нерухомість поза межами зон бойових дій (понад 13,65 квадратного метра на одного члена родини) або мають депозит у банку на суму понад 100 тисяч гривень.

Ще на тему: Виплати переселенцям: кому їх продовжать з 1 вересня

Яку допомогу скасували?

З 1 вересня призупиняються виплати за програмою «Прихисток». Мінреінтеграції стверджує, що не відмовляється від програми, але ставить її на паузу через брак коштів. За словами заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Романа Усенка, фінансування проекту «Прихисток» відбувається відповідно до Угоди між Мінреінтеграції та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Договір діє до 31 серпня 2024 року, тому компенсація власникам житла з 1 вересня виплачуватися не буде.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні в рамках соціальної програми «Прихисток» власники житла, які безоплатно прихистили ВПО, могли отримати компенсацію за кожного переселенця. В неопалювальний період сума компенсації становила приблизно 450 гривень на місяць.

Національний кешбек: що це?

З 2 вересня запрацює програма «Національний кешбек». Ті, хто купуватиме українські товари, зможуть отримувати компенсацію 10% вартості. Таке рішення ухвалив уряд 20 серпня 2024 року.

Щоб отримувати кешбек, тобто повернення 10% витрачених коштів, необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну картку в своєму банку або у застосунку. Слід також дати згоду на передачу даних про транзакції у разі купівлі товарів з вибраних карток. Потім у мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек».

Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, зокрема на ліки і медичні вироби. Виняток становлять підакцизні товари. Участь покупців, виробників і продавців у програмі є добровільною, тож чи є кешбек на конкретний товар у конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20-го числа наступного місяця. Зняти готівкою їх не можна. Лише витратити на оплату комунальних, медичних послуг, на придбання квитків у кіно, на потяг, а також задонатити на ЗСУ тощо. Максимальний обсяг кешбека — 3 тисячі гривень за місяць.

Для курців введуть обмеження

З 1 вересня в Україні суворо обмежать продаж нікотиновмісних продуктів. Верховна Рада 16 січня 2024 року ухвалила Закон № 3553-ІХ, який запроваджує введення акцизного податку на ввезення та продаж товарів, що класифікуються як нікотиновмісні продукти для орального застосування. Після 1 вересня продаж, зберігання, транспортування та ввезення нікотиновмісних продуктів без акцизних марок суворо заборонені.

Світлана ШЕВЧУК

Фото ТСН