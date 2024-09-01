В сентябре подорожает горючее, введут возврат денег за покупку украинских товаров и сократят денежную помощь

Цены на топливо повысят, а что с продуктами?

В июле Верховная Рада приняла закон, предусматривающий повышение акциза на топливо с 1 сентября. Прогнозируется, что цена на бензин и дизель вырастет уже в сентябре на 1,66 гривны.

Несмотря на то, что законопроект был принят в июле, его до сих пор не подписал президент. Если этого не произойдет в ближайшее время, действие законодательного акта будет отсрочено.

Но если в ближайшее время все же бензин и дизтопливо подорожают – поднимутся цены и в магазинах. К примеру, аграрии, являющиеся одними из крупнейших потребителей нефтепродуктов, отмечают, что дополнительные расходы заложат в цену продуктов питания. В частности, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует рост цены на хлеб на 4-6%.

Кто из переселенцев может остаться без выплат

Как уверяют в правительстве, с 1 сентября выплаты продолжат получать ВПЛ, которые имели на них право раньше. Также там опровергают слухи о том, что якобы без помощи государства останутся дети, которые не будут учиться офлайн.

Однако следует знать, что автоматически выплаты не продлят:

людям, находящимся за границей более 30 дней подряд без обоснованных причин;

вернувшимся на свое место жительства;

тем, кто находится в местах лишения свободы.

Также, согласно постановлению №709, выплаты не будут получать переселенцы, которые с 1 августа 2023 года осуществили значительные финансовые расходы: приобрели транспортное средство, купили земельный участок, дом, квартиру, иностранную валюту, технику и т.п. на более чем 100 тысяч гривен. Также могут не рассчитывать на продление выплат те, у кого есть собственная недвижимость вне зон боевых действий (свыше 13,65 квадратных метров на одного члена семьи) или имеющих депозит в банке на сумму более 100 тысяч гривен.

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Какую помощь отменили?

С 1 сентября приостанавливаются выплаты по программе «Прихисток». Минреинтеграции утверждает, что не отказывается от программы, но ставит ее на паузу из-за нехватки средств. По словам заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Романа Усенко, финансирование проекта «Прихисток» проходит в соответствии с Соглашением между Минреинтеграции и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Договор действует до 31 августа 2024, поэтому компенсация владельцам жилья с 1 сентября выплачиваться не будет.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в рамках социальной программы «Прихисток» владельцы жилья, безвозмездно приютившие ВПЛ, могли получить компенсацию за каждого переселенца. В неотапливаемый период сумма компенсации составила примерно 450 гривен в месяц.

Национальный кэшбек: что это?

С 2 сентября заработает программа «Национальный кэшбек». Те, кто будет покупать украинские товары, смогут получать компенсацию в 10% стоимости. Такое решение приняло правительство 20 августа 2024 года.

Чтобы получать кэшбек, то есть возврат 10% затраченных средств, необходимо открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карточку в своем банке или в приложении. Следует также дать согласие на передачу данных о транзакциях в случае покупки товаров из избранных карт. Затем в мобильном приложении «Дія» выбрать услугу «Национальный кэшбек».

Кешбек будет предоставляться на товары украинского производства, в частности лекарства и медицинские изделия. Исключение составляют подакцизные продукты. Участие покупателей, производителей и продавцов в программе добровольно, поэтому есть ли кэшбек на конкретный товар в конкретном магазине, покупателя будет информировать магазин. Это также можно будет проверить на сайте программы.

Накопленные за месяц средства будут приходить на созданную карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца. Снять наличными их нельзя. Но их можно будет потратить на оплату коммунальных или медицинских услуг, приобретение билетов в кино, на поезд, а также задонатить на ВСУ и т.д. Максимальный объем кэшбека — 3 тысячи гривен в месяц.

Для курильщиков введут ограничения

С 1 сентября в Украине строго ограничат продажи никотинсодержащих продуктов. Верховная Рада 16 января 2024 года приняла Закон №3553-ІХ, который вводит введение акцизного налога на ввоз и продажу товаров, классифицируемых как никотинсодержащие продукты для орального применения. После 1 сентября продажи, хранение, транспортировка и ввоз никотинсодержащих продуктов без акцизных марок строго запрещены.

Светлана ШЕВЧУК

Фото ТСН