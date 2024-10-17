Концерт CHEEV (Гарно так), прем’єра в Українському та перегляд комети: топ-5 подій в Одесі на вихідні

Тим же, хто полюбляє зірок естради, а не з неба, пропонуємо сходити на концерт CHEEV та “гарно так” поспівати. Ще один довгоочікуваний концерт відбудеться цієї пʼятниці. Це сольник джазового музиканта Вадима Бессараба. На вас чекає дуже близьке, майже інтимне спілкування з музикантом. Ще одна нетривіальна музична подія – концерт органу та голосу. Але на цей раз, у старовинній зали Пресвітеріанської церкви будуть звучати не класичні твори, хіти з улюблених кінофільмів.

Тему кіно продовжує премʼєра в театрі Василька, де виставою відзначать століття з дня народження режисера Сергія Параджанова. Буде щемно та захоплююче, як і все, що пов’язано з цим геніальним митцем.

Ця вистава присвячена сторіччю з дня народження Сергія Параджанова – геніального режисера, мрійника та бунтівника. Такі як він були не потрібні радянській владі. Тож митець багато років провів у жахливих в’язницях. Втім зламати його не вдалося, Навіть в тюрмах він творив. Ця вистава поставлена саме за сценарієм великого майстра Параджанова.





Цей концерт мав відбутися минулого тижня, але через оголошений в Одеській області день жалоби був перенесений на тиждень. Втім, вся програма, а також учасники концерту залишаються незмінними. Незмінним залишається і талант маестро передавати глядачам любов, енергетику та красу.





19 жовтня, 16:00. Перегляд комети . Одеська обсерваторія

На щастя, в нашому небі можна спостерігати не лише ворожі дрони та ракети, а й яскраві та мирні явища. Якщо кінець літа радував нас чарівним зорепадом, то зараз, всередині осені космос нам подарував інше видовище – проходження комети. Подивитися на хвіст комети можна буквально ще декілька днів. Отже не пропустіть чарівну можливість, яка є не в кожному місті України – екскурсія та спостереження вечірнього неба в старовинний телескоп, який знаходиться в Одеській обсерваторії.





Концерт в унікальному залі – місці де збуваються мрії, та де вирує найчарівніша в Одесі атмосфера! Глибина професійного вокалу, монументальність органа та велич храму сповнять знайомі мелодії нових фарб.

У програмі концерту – саундтреки до фільмів «Одного разу в Америці», «В джазі тільки дівчата», «Місія нездійсненна», «Серенада сонячної долини», «Хрещений батько», «Ромео та Джульєтта», «Еммануель», «Шербурзькі парасольки», «Сніданок у Тіффані», «Професіонал», «Нотр-Дам-де-Парі», «Список Шиндлера», «Титанік». Прозвучать і композиції з мультфільмів «Красуня і чудовисько», «Анастасія» та «Аладдін». Музичний світ кіноісторій відчиняє двері.





Композиція «Гарно так» потрапила в чарти не лише в Україні, а й в Європі. Цей трек захопив TikTok та Instagram. CHEEV (Владислав Чижиков) – молодий виконавець з Білорусії, що проживає і Україні та співає українською. Його талант був оцінений на «Голос країни» і вже у 2019 році, під псевдонімом CHEEV, відбувся дебютний реліз пісні «Оберігати». А 2021 – рік випуску першого альбому “Drama”.

Стиль CHEEV – це комбінація жанрів інді та альтернативи, в поєднанні з особливим вокалом та ліричним текстом. Концерт CHEEV це про пісні, що відгукуються в серцях. Під час виступу буде не лише лірика та романтика. Співак передає в треках весь діапазон емоцій. Як воно все відбувається? Приходьте і побачите на власні очі!



