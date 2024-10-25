У Болграді знову пройде фестиваль вин з відкритою дегустацією

Мешканці та гості Болграда зможуть відвідати виставку-ярмарок з відкритою дегустацією крафтової продукції виноробства та супутніх бессарабських національних страв.

Зараз організатори конкурсу збирають зразки вин. Кожен учасник може подати загалом п’ять зразків вин у категоріях “Вина молоді” та “Вина минулих років”. Дегустаційна комісія шляхом сліпої дегустації (не знаючи виробників та довіряючи лише своїм смаковим рецепторам) визначить найкращі зразки серед аліготе, шардоне, каберне по-білому, мерло, бастардо тощо. У таку комісію зазвичай запрошують знавців виноробства.

Імена переможців конкурсу будуть оголошені у перший день фестивалю.

Отримати сертифікат переможця – означає мати моральне право продавати вино за гідною ціною. А з огляду на море низькопробної продукції в супермаркетах, крафтові вина зараз у пошані.

Крім ярмарку, організатори готують для виноградарів та виноробів дискусійні панелі, присвячені проблемам розвитку виноградарства та виноробства на півдні Одещини. Будуть обговорюватись виробничо-технологічні аспекти та досвід сучасного виноробства, а також перспективи розвитку виноградарсько-виноробної галузі у взаємодії науки, бізнесу та держави.

Ярмарок працюватиме два дні, щоб усі бажаючі змогли насолодитися вітчизняними винами та національною кухнею.

Читайте також: