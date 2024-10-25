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В Болграде снова пройдет фестиваль вин с открытой дегустацией

В Болграде снова пройдет фестиваль вин с открытой дегустацией

Болградская громада готовится к традиционному празднику виноградарей и виноделов юга Одесской области: 9-10 ноября здесь состоится Международный бизнес-форум Bolgrad Wine Fest-2024. Церемония открытия начнется в субботу в 10.00.

Жители и гости Болграда смогут посетить выставку-ярмарку с открытой дегустацией крафтовой продукции виноделия и сопутствующих бессарабских национальных блюд.

Сейчас организаторы конкурса собирают образцы вин. Каждый участник может подать всего пять образцов вин в категориях «Вина молодые» и «Вина прошлых лет». Дегустационная комиссия путем слепой дегустации (не зная производителей и доверяя только своим вкусовым рецепторам) определит лучшие образцы среди алиготе, шардоне, каберне по-белому, мерло, бастардо и тому подобное. В такую комиссию обычно приглашают знатоков виноделия.

Имена победителей конкурса будут объявлены в первый день фестиваля.

Получить сертификат победителя — значит иметь моральное право продавать вино по достойной цене. А учитывая море низкопробной продукции в супермаркетах, крафтовые вина сейчас в почете.

фестиваль вина

Кроме ярмарки, организаторы готовят для виноградарей и виноделов дискуссионные панели, посвященные проблемам развития виноградарства и виноделия на юге Одесской области. Будут обсуждаться производственно-технологические аспекты и опыт современного виноделия, а также перспективы развития виноградарско-винодельческой отрасли во взаимодействии науки, бизнеса и государства.

Ярмарка будет работать два дня, чтобы все желающие смогли насладиться отечественными винами и национальной кухней.

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