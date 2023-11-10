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Болградський фестиваль вин відновлюється після трьох років перерви

Болградський фестиваль вин відновлюється після трьох років перерви

Цього року в Болграді поновлюється традиційний фестиваль вина — після трирічної перерви. Форум виноробів триватиме протягом двох днів, 11-12 листопада.

— Точніше сказати, буде проведено бізнес-ярмарок у традиціях винного фестивалю, — уточнив формат директор Фонду підтримки підприємництва Болградського району Сергій Сахаров. — Якщо минулими роками фестиваль проводився в Болграді на міській площі, то цього року у зв’язку з воєнним станом керівництво району від такого формату відмовилося.

Крім вин, на бізнес-ярмарку буде представлена кухня бессарабського краю — гарячі страви, холодні закуски, випічка.

винний фестиваль

За традицією фестивалю, який взяв старт ще 2010 року, організовано дегустацію вин. Комісія скуштувала як молоді вина з урожаю 2023 року, так і зразки минулих років. Імена переможців буде оголошено на фестивалі. 

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Антонина Бондарева (Рени)
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