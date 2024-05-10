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Травневий Привоз все більш перетворюється на літній: ціни на ринку 10 травня

Травневий Привоз все більш перетворюється на літній: ціни на ринку 10 травня

Травневий Привоз все більш стає літнім. Навіть про капусту вже не кажуть «молода», ну хіба що картопля все ще зветься «старою-молодою». Великдень минув, а людей на Привозі аж ніяк не меншає.

«Чого так багато людей?»

Дві подруги:

– І чого так багато людей? На Великдень не наїлися?

– Ну а ми з тобою наїлися? Наїлися! Та все одно прийшли. Хіба можна наїстися наперед?..

– Ну ми ж тобою не так купляти, як прогулятись…

Прогулка по Привозу

Прогулятись по Привозу – це ж дивина якась! Це ж вам не Новий базар. Але дійсно так, є люди, які сюди приходять прогулятись, прицінитись, подивитись… Бо ще де життя вирує так під час повномасштабного вторгнення, як не на Привозі?..

На Привозе: овощи и клубника

Чоловік продавчині:

– От у всіх вже полуниця дешевшає, а в вас – ні. Чому?

– Ну й купляйте, де дешевше. Моя полуниця – це сама якість та користь здоров’ю. До речі, я її ще учора продавала дорожче…

– А як же якість з користю?.. Не поменшали?..

Цены на Привозе в мае

Так, люди іноді жартують. Звертають увагу, що ціни на «усе літнє» таки потроху «падають».

То що з цінами?

Овочі та фрукти

Овощи на Приводе в мае

Овочі на одеському Привозі (ціни за кілограм)

  • картопля – 30-35 грн;
  • картопля «молода» – 45-70 грн;
  • цибуля – 25 грн;
  • помідори – 40-90 грн;
  • буряк – 20-30 грн;
  • кабачки – 60-100 грн;
  • огірки – 60-110 грн;
  • солодкий перець – 70-150 грн;
  • баклажани – 60-130 грн;
  • капуста «молода» – 25-40 грн;
  • часник – 100-140 грн;

На Привозе: редис и горошек

  • морква – 20-25 грн;
  • редиска – 25-40 грн;
  • зелений горошок – 70-90 грн;
  • зелень у пучках – 5 до 15 грн.

Овощи и фрукты на Привозе в Одессе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за кілограм)

  • яблука – 15-30 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 90-140 грн;
  • лимони – 35-60 грн;
  • мандарини – 45-70 грн;
  • апельсини – 40-70 грн;
  • полуниця – 70-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Яйца, цены на Привозе

  • яйця (десяток) – 25-90 грн;
  • бринза – 150-200 грн;
  • сир – 80-120 грн.

На одесском Привозе: творог и брынза

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Мясо на одесском Привозе

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 180-210 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;

Рыба на Привозе в мае

  • лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • короп – 90-130 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 3 травня: «Це молода картопля чи горошок?»

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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