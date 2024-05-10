Травневий Привоз все більш перетворюється на літній: ціни на ринку 10 травня

«Чого так багато людей?»

Дві подруги:

– І чого так багато людей? На Великдень не наїлися?

– Ну а ми з тобою наїлися? Наїлися! Та все одно прийшли. Хіба можна наїстися наперед?..

– Ну ми ж тобою не так купляти, як прогулятись…

Прогулятись по Привозу – це ж дивина якась! Це ж вам не Новий базар. Але дійсно так, є люди, які сюди приходять прогулятись, прицінитись, подивитись… Бо ще де життя вирує так під час повномасштабного вторгнення, як не на Привозі?..

Чоловік продавчині:

– От у всіх вже полуниця дешевшає, а в вас – ні. Чому?

– Ну й купляйте, де дешевше. Моя полуниця – це сама якість та користь здоров’ю. До речі, я її ще учора продавала дорожче…

– А як же якість з користю?.. Не поменшали?..

Так, люди іноді жартують. Звертають увагу, що ціни на «усе літнє» таки потроху «падають».

То що з цінами?

Овочі та фрукти

Овочі на одеському Привозі (ціни за кілограм)

картопля – 30-35 грн;

картопля «молода» – 45-70 грн;

цибуля – 25 грн;

помідори – 40-90 грн;

буряк – 20-30 грн;

кабачки – 60-100 грн;

огірки – 60-110 грн;

солодкий перець – 70-150 грн;

баклажани – 60-130 грн;

капуста «молода» – 25-40 грн;

часник – 100-140 грн;

морква – 20-25 грн;

редиска – 25-40 грн;

зелений горошок – 70-90 грн;

зелень у пучках – 5 до 15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за кілограм)

яблука – 15-30 грн;

банани – 60-80 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-140 грн;

лимони – 35-60 грн;

мандарини – 45-70 грн;

апельсини – 40-70 грн;

полуниця – 70-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-90 грн;

бринза – 150-200 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 180-210 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 90-130 грн.

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