Травневий Привоз все більш перетворюється на літній: ціни на ринку 10 травня

Травневий Привоз все більш стає літнім. Навіть про капусту вже не кажуть «молода», ну хіба що картопля все ще зветься «старою-молодою». Великдень минув, а людей на Привозі аж ніяк не меншає.
«Чого так багато людей?»
Дві подруги:
– І чого так багато людей? На Великдень не наїлися?
– Ну а ми з тобою наїлися? Наїлися! Та все одно прийшли. Хіба можна наїстися наперед?..
– Ну ми ж тобою не так купляти, як прогулятись…
Прогулятись по Привозу – це ж дивина якась! Це ж вам не Новий базар. Але дійсно так, є люди, які сюди приходять прогулятись, прицінитись, подивитись… Бо ще де життя вирує так під час повномасштабного вторгнення, як не на Привозі?..
Чоловік продавчині:
– От у всіх вже полуниця дешевшає, а в вас – ні. Чому?
– Ну й купляйте, де дешевше. Моя полуниця – це сама якість та користь здоров’ю. До речі, я її ще учора продавала дорожче…
– А як же якість з користю?.. Не поменшали?..
Так, люди іноді жартують. Звертають увагу, що ціни на «усе літнє» таки потроху «падають».
То що з цінами?
Овочі та фрукти
Овочі на одеському Привозі (ціни за кілограм)
- картопля – 30-35 грн;
- картопля «молода» – 45-70 грн;
- цибуля – 25 грн;
- помідори – 40-90 грн;
- буряк – 20-30 грн;
- кабачки – 60-100 грн;
- огірки – 60-110 грн;
- солодкий перець – 70-150 грн;
- баклажани – 60-130 грн;
- капуста «молода» – 25-40 грн;
- часник – 100-140 грн;
- морква – 20-25 грн;
- редиска – 25-40 грн;
- зелений горошок – 70-90 грн;
- зелень у пучках – 5 до 15 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за кілограм)
- яблука – 15-30 грн;
- банани – 60-80 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 90-140 грн;
- лимони – 35-60 грн;
- мандарини – 45-70 грн;
- апельсини – 40-70 грн;
- полуниця – 70-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 25-90 грн;
- бринза – 150-200 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 180-210 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- короп – 90-130 грн.
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