Ціни на Привозі 3 травня: «Це молода картопля чи горошок?»

Як на Привоз – то тревога

Літні жінка й чоловік:

– От чому як тільки прийдемо на Привоз, то одразу лунає тривога?

– Ти таке кажеш… А коли вона лунає, коли ми вдома чи десь на вулиці?

– То іноді… А на Привозі вона нас зустрічає кожного разу…

– Отож, дістаємо нашу шпаргалку, все купляємо і їдемо додому…

Продавчиня дивиться у мобільник:

– Там щось на нас летить!

Інша продавчиня:

– Та хай вже на цих … (на жаль, це слово не «перекласти») вже летить!..

Молода картопля подешевшала, полуниця – теж.

Чоловік дивиться на молоду картоплю по вісімдесят гривень:

– Це молода картопля чи горошок?

Продавчиня «натяк» зрозуміла, відповідає:

– Зате дешева. А горошку в мене немає…

– Дешева… Полуниця й молода картопля – майже в одній ціні. І от що з тією так званою дешевою робити?

– Варити та їсти, а ще не діставати мене безглуздими питаннями…

«Безглуздих питань», тобто своєрідних жартів, на Привозі не так вже й часто-густо сьогодні почуєш. Люди квапляться купити необхідне та все ж звернути увагу на небезпеку. Але ж, наполягаю, спочатку купити. Бо скоро Великдень. Бо життя триває.

Ну а тепер – про ціни на Привозі.

Овочі та фрукти

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 25-35 грн;

картопля «молода» – 70-110 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 50-110 грн;

буряк – 20-30 грн;

кабачки – 70-100 грн;

огірки – 80-110 грн;

солодкий перець – 70-150 грн;

баклажани – 60-130 грн;

капуста – 20-30 грн;

капуста «молода» – 25-40 грн;

часник – 100-140 грн;

морква – 20-25 грн;

редиска – 25-40 грн;

зелень у пучках – 5 до 15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 15-30 грн;

банани – 60-80 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-140 грн;

лимони – 35-60 грн;

мандарини – 45-70 грн;

апельсини – 40-70 грн;

полуниця – 80-130 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 30-90 грн;

бринза – 150-220 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 250-270 грн;

теляча шия – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн.

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 180-210 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 90-130 грн.

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Фото авторки