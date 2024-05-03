Ціни на Привозі 3 травня: «Це молода картопля чи горошок?»

Початок травня на Привозі. До Великодня – лічені дні. Людей, як завжди, багато. Лунає тривога… Цього разу (чи то мені так здалося?) покупці й продавці звертають на неї увагу з більшою неспокоєм…
Як на Привоз – то тревога
Літні жінка й чоловік:
– От чому як тільки прийдемо на Привоз, то одразу лунає тривога?
– Ти таке кажеш… А коли вона лунає, коли ми вдома чи десь на вулиці?
– То іноді… А на Привозі вона нас зустрічає кожного разу…
– Отож, дістаємо нашу шпаргалку, все купляємо і їдемо додому…
Продавчиня дивиться у мобільник:
– Там щось на нас летить!
Інша продавчиня:
– Та хай вже на цих … (на жаль, це слово не «перекласти») вже летить!..
Молода картопля подешевшала, полуниця – теж.
Чоловік дивиться на молоду картоплю по вісімдесят гривень:
– Це молода картопля чи горошок?
Продавчиня «натяк» зрозуміла, відповідає:
– Зате дешева. А горошку в мене немає…
– Дешева… Полуниця й молода картопля – майже в одній ціні. І от що з тією так званою дешевою робити?
– Варити та їсти, а ще не діставати мене безглуздими питаннями…
«Безглуздих питань», тобто своєрідних жартів, на Привозі не так вже й часто-густо сьогодні почуєш. Люди квапляться купити необхідне та все ж звернути увагу на небезпеку. Але ж, наполягаю, спочатку купити. Бо скоро Великдень. Бо життя триває.
Ну а тепер – про ціни на Привозі.
Овочі та фрукти
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 25-35 грн;
- картопля «молода» – 70-110 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 50-110 грн;
- буряк – 20-30 грн;
- кабачки – 70-100 грн;
- огірки – 80-110 грн;
- солодкий перець – 70-150 грн;
- баклажани – 60-130 грн;
- капуста – 20-30 грн;
- капуста «молода» – 25-40 грн;
- часник – 100-140 грн;
- морква – 20-25 грн;
- редиска – 25-40 грн;
- зелень у пучках – 5 до 15 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 15-30 грн;
- банани – 60-80 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 90-140 грн;
- лимони – 35-60 грн;
- мандарини – 45-70 грн;
- апельсини – 40-70 грн;
- полуниця – 80-130 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 30-90 грн;
- бринза – 150-220 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 250-270 грн;
- теляча шия – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн.
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 180-210 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- короп – 90-130 грн.
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