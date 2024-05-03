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Ціни на Привозі 3 травня: «Це молода картопля чи горошок?»

Ціни на Привозі 3 травня: «Це молода картопля чи горошок?»

Початок травня на Привозі. До Великодня – лічені дні. Людей, як завжди, багато. Лунає тривога… Цього разу (чи то мені так здалося?) покупці й продавці звертають на неї увагу з більшою неспокоєм…

Як на Привоз – то тревога

На одесском Привозе в мае

Літні жінка й чоловік:

– От чому як тільки прийдемо на Привоз, то одразу лунає тривога?

– Ти таке кажеш… А коли вона лунає, коли ми вдома чи десь на вулиці?

– То іноді… А на Привозі вона нас зустрічає кожного разу…

– Отож, дістаємо нашу шпаргалку, все купляємо і їдемо додому…

Продавчиня дивиться у мобільник:

– Там щось на нас летить!

Інша продавчиня:

– Та хай вже на цих … (на жаль, це слово не «перекласти») вже летить!..

Молода картопля подешевшала, полуниця – теж.

Чоловік дивиться на молоду картоплю по вісімдесят гривень:

– Це молода картопля чи горошок?

Продавчиня «натяк» зрозуміла, відповідає:

– Зате дешева. А горошку в мене немає…

– Дешева… Полуниця й молода картопля – майже в одній ціні. І от що з тією так званою дешевою робити?

– Варити та їсти, а ще не діставати мене безглуздими питаннями…

Овощи на Привозе, май 2024

«Безглуздих питань», тобто своєрідних жартів, на Привозі не так вже й часто-густо сьогодні почуєш. Люди квапляться купити необхідне та все ж звернути увагу на небезпеку. Але ж, наполягаю, спочатку купити. Бо скоро Великдень. Бо життя триває.

Ну а тепер – про ціни на Привозі.

Овочі та фрукти

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 25-35 грн;
  • картопля «молода» – 70-110 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 50-110 грн;
  • буряк – 20-30 грн;
  • кабачки – 70-100 грн;
  • огірки – 80-110 грн;
  • солодкий перець – 70-150 грн;
  • баклажани – 60-130 грн;
  • капуста – 20-30 грн;
  • капуста «молода» – 25-40 грн;
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 20-25 грн;
  • редиска – 25-40 грн;
  • зелень у пучках – 5 до 15 грн.
Торговля на Привозе
Картошка на Привозе
Привоз в мае
Продавщица на Привозе
Зелень на Привозе
Покупатели на Привозе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 15-30 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 90-140 грн;
  • лимони – 35-60 грн;
  • мандарини – 45-70 грн;
  • апельсини – 40-70 грн;
  • полуниця – 80-130 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Цены на яйца на Привозе, май 2024

  • яйця (десяток) – 30-90 грн;
  • бринза – 150-220 грн;
  • сир – 80-120 грн.

Привоз, молочный корпус

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Мясо на Привозе

Яловичина-телятина

  • задня частина – 250-270 грн;
  • теляча шия – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн.
  • антрекот – 190-200 грн.

Сало на Привозе

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 180-210 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыба на Привозе

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • короп – 90-130 грн.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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