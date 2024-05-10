Майский Привоз все больше превращается в летний: цены на рынке 10 мая

«И чего так много людей?»

Две подруги:

– И чего так много людей? На Пасху не наелись?

– Ну, а мы с тобой наелись? Наелись! И все равно пришли. Разве можно наесться вперед?

– Ну, мы же тобой не так покупать, как прогуляться…

Прогуляться по Привозу – это же какая-то необычность! Это вам не Новый базар. Но действительно так, есть люди, которые сюда приходят прогуляться, прицениться, посмотреть…

Потому что еще где жизнь бурлит так во время полномасштабного вторжения, как не на Привозе?

Мужчина продавщице:

– Вот у всех уже клубника дешевеет, а у вас нет. Почему?

– Ну и покупайте, где дешевле. Моя клубника – это само качество и польза здоровью. Кстати, я ее еще вчера продавала подороже…

– А как же качество с пользой?.. Не убавились?..

Да, люди иногда шутят. Обращают внимание, что цены на все летнее понемногу падают.

Так что с ценами?

Овощи и фрукты

Овощи на одесском Привозе (за килограмм)

картофель – 30-35 грн;

картофель «молодой» – 45-70 грн;

лук – 25 грн;

помидоры – 40-90 грн;

свекла – 20-30 грн;

кабачки – 60-100 грн;

огурцы – 60-110 грн;

сладкий перец – 70-150 грн;

баклажаны – 60-130 грн;

капуста «молодая» – 25-40 грн;

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 20-25 грн;

редис – 25-40 грн;

зеленый горошек – 70-90 грн;

зелень в пучках – 5 до 15 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за килограмм)

яблоки – 15-30 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-140 грн;

лимоны – 35-60 грн;

мандарины – 45-70 грн;

апельсины – 40-70 грн;

клубника – 70-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-90 грн;

брынза – 150-200 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 180-210 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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